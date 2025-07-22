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Главная Спорт Шовковский назвал опасную сторону своего соперника в ЛЧ

Шовковский назвал опасную сторону своего соперника в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 06:40
Шовковский перед стартом в Лиге чемпионов выделил тренера соперника
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" проведет поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Соперник на предыдущем этапе обыграл литовский "Жальгирис".

Накануне встречи главный тренер "Динамо" Александр Шовковский дал пресс-конференцию, содержание которой опубликовала пресс-служба клуба.

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У мальтийцев есть сильные стороны

Главный тренер "Динамо" заявил, что возвращение официальных матчей, особенно в Лиге чемпионов, является важным и сложным испытанием для команды. Тренер признал, что предсезонные сборы были непростым периодом из-за разного времени присоединения игроков, в частности тех, кто выступал за национальную и молодежную сборные.

"Были определенные моменты, но, надеюсь, все футболисты сейчас находятся в хорошей форме. Однако не могу сказать точно, что они готовы на 100%", — сказал тренер.

Относительно соперника, Шовковский выделил тактическую грамотность "Хамрун Спартанс", которой руководит итальянский тренер. Он обратил внимание на их агрессивную игру и эффективное использование фланговых атак, что помогло мальтийцам отыграться после поражения 0:2 от "Жальгириса" в предыдущем раунде. Тренер ожидает подобную тактику в матче против "Динамо".

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футбол Лига чемпионов Мальта Динамо Александр Шовковский
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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