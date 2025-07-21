Динамо потеряло игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Футболисты киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 22 июля сыграет матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником бело-синих будет мальтийский "Хамрун Спартанс", который в первом раунде одолел литовский "Жальгирис".

Перед игрой пресс-конференцию посетил главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский, слова которого привела пресс-служба клуба.

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У "Динамо" есть потери

По словам Шовковского, полузащитник Валентин Рубчинский и вингер Анхель Торрес не сыграют в матче против "Хамрун Спартанс" из-за травм.

Ранее оба игрока не попали в заявку на квалификационные матчи.

"К сожалению, у нас есть две потери — это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, которому также нужно время", — сказал тренер.

Шовковский добавил, что остальной состав находится в хорошей физической форме и активно готовится к поединку.

Матч "Хамрун Спартанс" — "Динамо" состоится 22 июля в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Андрей Лунин принял решение, которое является спорным для его карьеры.

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