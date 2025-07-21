Динамо потеряло игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Динамо потеряло двух игроков перед важными матчами ЛЧ
Киевское "Динамо" 22 июля сыграет матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником бело-синих будет мальтийский "Хамрун Спартанс", который в первом раунде одолел литовский "Жальгирис".
Перед игрой пресс-конференцию посетил главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский, слова которого привела пресс-служба клуба.
У "Динамо" есть потери
По словам Шовковского, полузащитник Валентин Рубчинский и вингер Анхель Торрес не сыграют в матче против "Хамрун Спартанс" из-за травм.
Ранее оба игрока не попали в заявку на квалификационные матчи.
"К сожалению, у нас есть две потери — это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, которому также нужно время", — сказал тренер.
Шовковский добавил, что остальной состав находится в хорошей физической форме и активно готовится к поединку.
Матч "Хамрун Спартанс" — "Динамо" состоится 22 июля в 20:00 по киевскому времени.
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