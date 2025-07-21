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Главная Спорт Шовковский отказался от двух футболистов Динамо

Шовковский отказался от двух футболистов Динамо

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 20:46
Шовковский устроил бойкот двум футболистам Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" приняло решение относительно футболистов, которые будут играть в этом сезоне. Среди прочих, было решено будущее арендованных игроков.

О решении "Динамо" сообщили в "ТаТоТаке".

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По словам источника, Шовковский вместе с тренерским штабом решил не рассчитывать на двух игроков — центрального защитника Александра Сироту и вингера Самбу Диалло, которые вернулись из аренды в Израиле.

Тренерский штаб, вроде бы, остался недовольным уровнем игры, потенциалом и возможностями обоих футболистов. Поэтому Сироту и Диалло не привлекали к тренировочному сбору в Австрии перед стартом нового сезона УПЛ.

Сирота в прошлом сезоне перешел в "Маккаби" Хайфа и получил тяжелую травму. За клуб он сыграл 26 матчей, где забил два мяча.

Диалло в прошлом сезоне перешел в "Хапоэль" Иерусалим, где в 19 матчах трижды забил.

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футбол Динамо Александр Шовковский Александр Сирота Самба Диалло
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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