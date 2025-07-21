Шовковський влаштував бойкот двом футболістам Динамо

Шовковський відмовився від двох футболістів Динамо
Київське "Динамо" прийняло рішення щодо футболістів, які гратимуть цього сезону. Серед інших, було вирішене майбутнє арендованих гравців.
Про рішення "Динамо" повідомили в "ТаТоТаке".
Шовковський відмовився від двох гравців
За словами джерела, Шовковський разом із тренерським штабом вирішив не розраховувати на двох гравців — центрального захисника Олександра Сироту та вінгера Самбу Діалло, які повернулися з оренди в Ізраїлі.
Тренерський штаб, начебто, залишився незадоволеним рівнем гри, потенціалом та можливостями обох футболістів. Через це Сироту та Діалло не залучали до тренувального збору в Австрії перед стартом нового сезону УПЛ.
Сирота минулого сезону перейшов в "Маккабі" Хайфа та отримав важку травму. За клуб він зіграв 26 матчів, де забив два м'ячі.
Діалло минулого сезону перейшов у "Хапоель" Єрусалим, де в 19 матчах тричі забив.
Нагадаємо, Андрій Лунін прийнявне зрозуміле рішення чим шокував уболівальників.
Наставник "Полісся" Руслан Ротань планує запросити в команду гравця, який допоміг йому виграти срібло чемпіонату.
Ігор Циганик розповів, чому київському "Динамо" потрібно позбавитись Матвія Пономаренка.
Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про новий бізнес боксера.
Читайте Новини.LIVE!