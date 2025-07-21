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Головна Спорт Шовковський відмовився від двох футболістів Динамо

Шовковський відмовився від двох футболістів Динамо

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 20:46
Шовковський влаштував бойкот двом футболістам Динамо
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" прийняло рішення щодо футболістів, які гратимуть цього сезону. Серед інших, було вирішене майбутнє арендованих гравців.

Про рішення "Динамо" повідомили в "ТаТоТаке".

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Шовковський відмовився від двох гравців

За словами джерела, Шовковський разом із тренерським штабом вирішив не розраховувати на двох гравців — центрального захисника Олександра Сироту та вінгера Самбу Діалло, які повернулися з оренди в Ізраїлі.

Тренерський штаб, начебто, залишився незадоволеним рівнем гри, потенціалом та можливостями обох футболістів. Через це Сироту та Діалло не залучали до тренувального збору в Австрії перед стартом нового сезону УПЛ.

Сирота минулого сезону перейшов в "Маккабі" Хайфа та отримав важку травму. За клуб він зіграв 26 матчів, де забив два м'ячі.

Діалло минулого сезону перейшов у "Хапоель" Єрусалим, де в 19 матчах тричі забив.

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футбол Динамо Олександр Шовковський Олександр Сирота Самба Діалло
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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