Динамо втратило гравців перед матчем у Лізі чемпіонів

Футболісти київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 22 липня зіграє матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником біло-синіх буде мальтійський "Хамрун Спартанс", який в першому раунді здолав литовський "Жальгіріс".

Перед грою пресконференцію відвідав головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський, слова якого навела пресслужба клубу.

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У "Динамо" є втрати

За словами Шовковського, півзахисник Валентин Рубчинський і вінгер Анхель Торрес не зіграють у матчі проти "Хамрун Спартанс" через травми.

Раніше обидва гравці не потрапили до заявки на кваліфікаційні матчі.

"На жаль, у нас є дві втрати — це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, якому також потрібен час", — сказав тренер.

Шовковський додав, що решта складу перебуває в хорошій фізичній формі й активно готується до поєдинку.

Матч "Хамрун Спартанс" — "Динамо" відбудеться 22 липня о 20:00 за київським часом.

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