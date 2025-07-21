Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо втратило двох гравців перед важливими матчами ЛЧ

Динамо втратило двох гравців перед важливими матчами ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 23:30
Динамо втратило гравців перед матчем у Лізі чемпіонів
Футболісти київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 22 липня зіграє матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником біло-синіх буде мальтійський "Хамрун Спартанс", який в першому раунді здолав литовський "Жальгіріс".

Перед грою пресконференцію відвідав головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський, слова якого навела пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:
Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У "Динамо" є втрати

За словами Шовковського, півзахисник Валентин Рубчинський і вінгер Анхель Торрес не зіграють у матчі проти "Хамрун Спартанс" через травми.

Раніше обидва гравці не потрапили до заявки на кваліфікаційні матчі.

"На жаль, у нас є дві втрати — це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, якому також потрібен час", — сказав тренер.

Шовковський додав, що решта складу перебуває в хорошій фізичній формі й активно готується до поєдинку.

Матч "Хамрун Спартанс" — "Динамо" відбудеться 22 липня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, Андрій Лунін ухвалив рішення, яке є спірним для його кар'єри.

"Олександрію" може покинути футболіст, який був одним з кращих в минулому сезоні.

Блогер Ігор Циганик розповів, що київському "Динамо" потрібно побутися Матвія Пономаренка.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розпочав новий бізнес-проєкт у сфері харчування.

футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський Валентин Рубчинський Анхель Торрес
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації