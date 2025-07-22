Шовковський перед стартом в Лізі чемпіонів виділив тренера суперника

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" проведе поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Суперник на попередньому етапі обіграв литовський "Жальгіріс".

Напередодні зустрічі головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський дав пресконференцію, зміст якої опублікувала пресслужба клубу.

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У мальтійців є сильні сторони

Головний тренер "Динамо" заявив, що повернення офіційних матчів, особливо в Лізі чемпіонів, є важливим і складним випробуванням для команди. Тренер визнав, що передсезонні збори були непростим періодом через різний час приєднання гравців, зокрема тих, хто виступав за національну та молодіжну збірні.

"Були певні моменти, але, сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі. Проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%", — сказав тренер.

Щодо суперника, Шовковський виділив тактичну грамотність "Хамрун Спартанс", якою керує італійський тренер. Він звернув увагу на їхню агресивну гру та ефективне використання флангових атак, що допомогло мальтійцям відігратися після поразки 0:2 від "Жальгіріса" у попередньому раунді. Тренер очікує подібної тактики в матчі проти "Динамо".

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