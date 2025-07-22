Трансфер Забарного — ПСЖ предложил Борнмуту нечто новое

Илья Забарный работает на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Французский "ПСЖ" снова активизировался в борьбе за украинского защитника Илью Забарного. После неудачной попытки с предложением в 60 млн евро клуб готов вернуться к переговорам с "Борнмутом".

"ПСЖ" предложит английскому клубу улучшенніе условия трансфера, сообщает RMC Sport.

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Причиной активности парижан стала продажа Уго Экитике из "Айнтрахта" в "Ливерпуль". Несмотря на то что сам футболист принадлежал не "ПСЖ", французский клуб сохранил 20% от следующей продажи, что принесло им дополнительные 16 млн евро.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Эти деньги планируют использовать как часть нового пакета предложения по Илье Забарному. Ранее "Борнмут" отказался отпускать украинца менее чем за 70 млн, дав понять, что ниже этой суммы переговоры невозможны.

Что известно о переходе Забарного

Украинский футболист перешел в английский клуб в январе 2023 года и за короткое время стал ключевым элементом обороны. В сезоне 2023/24 он провел 39 матчей и отметился одной голевой передачей, продемонстрировав стабильность и рост.

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 28 млн, однако "Борнмут" рассчитывает на сумму, вдвое превышающую рыночную. Учитывая финансовые возможности "ПСЖ", сделка выглядит реальной.

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