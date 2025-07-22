Трансфер Забарного — ПСЖ запропонував Борнмуту щось нове

Ілля Забарний працює на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Французький "ПСЖ" знову активізувався в боротьбі за українського захисника Іллю Забарного. Після невдалої спроби з пропозицією в 60 млн євро клуб готовий повернутися до переговорів із "Борнмутом".

"ПСЖ" запропонує англійському клубу поліпшені умови трансферу, повідомляє RMC Sport.

Реклама

Читайте також:

Причиною активності парижан став продаж Уго Екітіке з "Айнтрахта" в "Ліверпуль". Попри те що сам футболіст належав не "ПСЖ", французький клуб зберіг 20% від наступного продажу, що принесло їм додаткові 16 млн євро.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ці гроші планують використати як частину нового пакета пропозиції щодо Іллі Забарного. Раніше "Борнмут" відмовився відпускати українця менш ніж за 70 млн, давши зрозуміти, що нижче цієї суми переговори неможливі.

Що відомо про перехід Забарного

Український футболіст перейшов до англійського клубу в січні 2023 року і за короткий час став ключовим елементом оборони. У сезоні 2023/24 він провів 39 матчів і відзначився однією гольовою передачею, продемонструвавши стабільність та зростання.

Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 28 млн, однак "Борнмут" розраховує на суму, що вдвічі перевищує ринкову. З огляду на фінансові можливості "ПСЖ", угода виглядає реальною.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" купить для Руслана Ротаня лідера "Олександрії".

Колишній тренер Володимира Кличка назвав українського боксера, який замінить Олександра Усика.

Олександр Шовковський відмовився від послуг одразу двох футболістів "Динамо".

Київський клуб може відпустити одного зі своїх найрезультативніших вихованців.