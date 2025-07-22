Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ поліпшив пропозиції щодо трансферу Забарного

ПСЖ поліпшив пропозиції щодо трансферу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 09:31
Трансфер Забарного — ПСЖ запропонував Борнмуту щось нове
Ілля Забарний працює на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Французький "ПСЖ" знову активізувався в боротьбі за українського захисника Іллю Забарного. Після невдалої спроби з пропозицією в 60 млн євро клуб готовий повернутися до переговорів із "Борнмутом".

"ПСЖ" запропонує англійському клубу поліпшені умови трансферу, повідомляє RMC Sport.

Реклама
Читайте також:

Причиною активності парижан став продаж Уго Екітіке з "Айнтрахта" в "Ліверпуль". Попри те що сам футболіст належав не "ПСЖ", французький клуб зберіг 20% від наступного продажу, що принесло їм додаткові 16 млн євро.

Илья Забарный
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ці гроші планують використати як частину нового пакета пропозиції щодо Іллі Забарного. Раніше "Борнмут" відмовився відпускати українця менш ніж за 70 млн, давши зрозуміти, що нижче цієї суми переговори неможливі.

Що відомо про перехід Забарного

Український футболіст перейшов до англійського клубу в січні 2023 року і за короткий час став ключовим елементом оборони. У сезоні 2023/24 він провів 39 матчів і відзначився однією гольовою передачею, продемонструвавши стабільність та зростання.

Transfermarkt оцінює 22-річного гравця у 28 млн, однак "Борнмут" розраховує на суму, що вдвічі перевищує ринкову. З огляду на фінансові можливості "ПСЖ", угода виглядає реальною.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" купить для Руслана Ротаня лідера "Олександрії".

Колишній тренер Володимира Кличка назвав українського боксера, який замінить Олександра Усика.

Олександр Шовковський відмовився від послуг одразу двох футболістів "Динамо".

Київський клуб може відпустити одного зі своїх найрезультативніших вихованців.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації