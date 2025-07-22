Екс-тренер Кличка розкрив, хто замінить Усика в хевівейті

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Колишній тренер Володимира Кличка та Олександра Усика Джеймс Алі Башир відзначив перспективи українського суперважковаговика Владислава Сіренка. Наставник вважає, що цей боксер може стати наступним зірковим представником цього виду спорту з України.

Тренера не збентежила перша поразка Сіренка, яка відбулася перед реваншем Усика з Дюбуа, повідомляє Seconds Out.

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Джеймс Алі Башир — легендарний тренер, який працював із багатьма чемпіонами. Його підопічними були Володимир Кличко, Леннокс Льюїс та навіть Олександр Усик. Зараз він веде підготовку Владислава Сіренка, який обійшов 22 суперники без поразок та 19 разів відправив їх у нокаут до поразки Соломону Дакресу минулої суботи.

Владислав Сіренко працює на тренуванні. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Поточний рекорд Сіренка виглядає переконливо: 22 перемоги, 19 нокаутів та лише одна нещодавня поразка з мінімальним розривом у суддівському рішенні. Він уже демонстрував стійкість і майстерність, перемагаючи таких опонентів, як Андрій Руденко та Брендон Кармак.

Тренер Джеймс Алі Башир. Кадр із відео

Що тренер сказав про Сіренка

Башир вважає, що клас тренера та досвід виховання чемпіонів дають Сіренку потрібний фундамент для майбутнього. Він не виключає, що його підопічний зможе вийти на рівень Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі через серію серйозних викликів на рингу.

За словами Башира, противник, який пробуджує бійцівську пристрасть, потрібен кожному супертяжу. Сіренко володіє твердістю характеру та навичками, що дозволяють витримувати арену світового рівня.

"Я думаю, що Владислав Сіренко — це наступна зірка суперважкої ваги. Попереду на нас чекають випробування, але ми готові", — заявив Джеймс Алі Башир.

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