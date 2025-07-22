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Главная Спорт Бывший тренер Кличко назвал тяжеловеса, который заменит Усика

Бывший тренер Кличко назвал тяжеловеса, который заменит Усика

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 09:01
Экс-тренер Кличко раскрыл, кто заменит Усика в хевивейте
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика Джеймс Али Башир отметил перспективы украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко. Наставник считает, что этот боксер может стать следующим звездным представителем этого вида спорта из Украины.

Тренера не смутило первое поражение Сиренко, которое состоялось перед реваншем Усика с Дюбуа, сообщает Seconds Out

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Джеймс Али Башир — легендарный тренер, который работал со многими чемпионами. Его подопечными были Владимир Кличко, Леннокс Льюис и даже Александр Усик. Сейчас он ведет подготовку Владислава Сиренко, который обошел 22 соперника без поражений и 19 раз отправил их в нокаут до поражения Соломону Дакресу в минувшую субботу. 

Владислав Сиренко
Владислав Сиренко работает на тренировке. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Текущий рекорд Сиренко выглядит внушительно: 22 победы, 19 нокаутов и лишь одно недавнее поражение с минимальным разрывом в судейском решении. Он уже демонстрировал стойкость и мастерство, побеждая таких оппонентов, как Андрий Руденко и Брэндон Кармак.

Джеймс Али Башир
Тренер Джеймс Али Башир. Кадр из видео

Что тренер сказал о Сиренко

Башир считает, что класс тренера и опыт воспитания чемпионов дают Сиренко нужный фундамент для будущего. Он не исключает, что его подопечный сможет выйти на уровень Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри через серию серьезных вызовов на ринге.

По словам Башира, противник, который пробуждает бойцовскую страсть, нужен каждому супертяжу. Сиренко обладает твердостью характера и навыками, позволяющими выдерживать арену мирового уровня. 

"Я думаю, что Владислав Сиренко — это следующая звезда супертяжелого веса. Впереди нас ждут испытания, но мы готовы", — заявил Джеймс Али Башир.

Напомним, Руслан Ротань попросил подписать в "Полесье" звезду украинского футбола. 

Киевское "Динамо" может лишиться своего талантливого воспитанника Матвея Пономаренко. 

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский уже отказался от двух футболистов команды. 

спорт Александр Усик Владислав Сиренко бокс WBA
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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