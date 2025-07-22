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Головна Спорт Де дивитися матч Хамрун Спартанс — Динамо в Лізі чемпіонів

Де дивитися матч Хамрун Спартанс — Динамо в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 10:18
Як подивитися матч Хамрун — Динамо в Лізі чемпіонів онлайн
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" розпочинає свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому раунді суперником команди Олександра Шовковського стане мальтійський клуб "Хамрун Спартанс".

Перший матч протистояння відбудеться вже сьогодні, 23 липня, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Цей поєдинок викликав високий інтерес в українських уболівальників, адже старт сезону завжди сприймається як іспит на готовність. Важливо не тільки бачити гру, а й розуміти, як і де можна її подивитися онлайн у прямому ефірі.

Александр Шовковский
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Де дивитися матч "Динамо" і що потрібно знати

Поєдинок Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для вболівальників в Україні трансляцію забезпечить платформа MEGOGO, де гра буде доступна в прямому ефірі в будь-якому платному пакеті підписки. Також подивитися матч "Динамо" можна буде на ОТТ-платформі Київстар ТБ без додаткової абонентської плати за наявності активної підписки. Також "Хамрун" — "Динамо" в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.

Поєдинок-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні (Польща), а переможець пари продовжить шлях у наступному раунді кваліфікації. Якщо київська команда пройде до наступного раунду турніру, там вона зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) — "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо онлайн трансляція
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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