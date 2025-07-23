Семья Александра и Екатерины Усик — что известно об их детях

Александр и Екатерина Усик. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира. Он навсегда вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами.

Силы для побед Усику придает не только уникальная техника и выносливость, но и семья боксера, сообщает портал Новини.LIVE.

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У Александра и Екатерины Усика четверо детей: две дочери и два сына. Их семья почти не появляется в новостях, но интерес к ней растет после каждого громкого боя чемпиона. Особенно сейчас, когда война разделила их по разным странам.

Александр Усик обнимает жену сразу после победы над Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Что известно о детях Усика

Старшую дочь зовут Елизавета, ей 14 лет. Следом на свет появились сыновья Кирилл и Михаил. Младшая, Мария, родилась в январе 2024 года. Раньше семья жила в собственном доме в Ворзеле под Киевом, но после российской агрессии Екатерина с детьми была вынуждена на время уехать из страны.

Александр Усик с дочерью Елизаветой. Фото: instagram.com/usykaa/

Сейчас сыновья Усика находятся в Испании, их воспитывают бабушка и дедушка. Кирилл и Михаил занимаются дзюдо и уже участвуют в юношеских соревнованиях. Дочки остались с матерью в Украине. Усик, по его словам, постоянно на связи с ними, но лично видится редко.

Александр Усик тренирует сына. Фото: instagram.com/usykaa/

В интервью боксер признавался, что именно семья дает ему мотивацию. Даже свой талисман — плюшевого ослика, с которым он приходит на пресс-конференции, Александр выбрал вместе с детьми. Это стало символом связи, которую не разрушила ни война, ни расстояние.

Несмотря на разлуку, Усик продолжает играть главную роль в жизни своих детей. Он участвует в их воспитании, как может, и мечтает, что когда-нибудь они снова будут рядом.

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