Семья Александра и Екатерины Усик — что известно об их детях

Где находятся дети Усика и чем они увлекаются
Украинский боксер Александр Усик в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира. Он навсегда вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами.
Силы для побед Усику придает не только уникальная техника и выносливость, но и семья боксера, сообщает портал Новини.LIVE.
У Александра и Екатерины Усика четверо детей: две дочери и два сына. Их семья почти не появляется в новостях, но интерес к ней растет после каждого громкого боя чемпиона. Особенно сейчас, когда война разделила их по разным странам.
Что известно о детях Усика
Старшую дочь зовут Елизавета, ей 14 лет. Следом на свет появились сыновья Кирилл и Михаил. Младшая, Мария, родилась в январе 2024 года. Раньше семья жила в собственном доме в Ворзеле под Киевом, но после российской агрессии Екатерина с детьми была вынуждена на время уехать из страны.
Сейчас сыновья Усика находятся в Испании, их воспитывают бабушка и дедушка. Кирилл и Михаил занимаются дзюдо и уже участвуют в юношеских соревнованиях. Дочки остались с матерью в Украине. Усик, по его словам, постоянно на связи с ними, но лично видится редко.
В интервью боксер признавался, что именно семья дает ему мотивацию. Даже свой талисман — плюшевого ослика, с которым он приходит на пресс-конференции, Александр выбрал вместе с детьми. Это стало символом связи, которую не разрушила ни война, ни расстояние.
Несмотря на разлуку, Усик продолжает играть главную роль в жизни своих детей. Он участвует в их воспитании, как может, и мечтает, что когда-нибудь они снова будут рядом.
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