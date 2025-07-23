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Главная Спорт Динамо включилось в борьбу за универсального полузащитника

Динамо включилось в борьбу за универсального полузащитника

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 09:33
Нико Янкович может перейти в Динамо — что о нем известно
Нико Янкович празднует гол. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Киевское "Динамо" может усилить линию полузащиты креативным исполнителем из чемпионата Хорватии. Речь идет о 23-летнем хавбеке Нико Янковиче, который представляет "Риеку".

Скауты украинского клуба пристально следят за игроком, сообщает Sportske Novosti.

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Нико Янкович интересен не только "Динамо". За футболистом наблюдают "Верона", "Вердер", "Нюрнберг", "Бернли" и несколько клубов МЛС. Конкуренция ожидается высокой, ведь речь идет о молодом универсале с опытом игры в еврокубках. 

Нико Янкович
Нико Янкович работает с мячом. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Накануне полузащитник провел полный матч против болгарского "Лудогорца" в рамках квалификации Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью 0:0, но Янкович оставил хорошее впечатление и, по данным источника, вызвал интерес у сразу нескольких представителей скаутских служб.

Кто такой Нико Янкович

Футболист способен закрыть сразу несколько позиций: атакующего хавбека и вингера. Его контракт с "Риекой" рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 6,5 млн евро.

Пока ни одно из заинтересованных клубов не сделало официального предложения, но трансферная активность вокруг Янковича может ускориться в ближайшие недели. "Динамо" может воспользоваться моментом и опередить конкурентов.

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы ФК Риека
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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