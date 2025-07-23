Нико Янкович может перейти в Динамо — что о нем известно

Нико Янкович празднует гол. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Киевское "Динамо" может усилить линию полузащиты креативным исполнителем из чемпионата Хорватии. Речь идет о 23-летнем хавбеке Нико Янковиче, который представляет "Риеку".

Скауты украинского клуба пристально следят за игроком, сообщает Sportske Novosti.

Реклама

Читайте также:

Нико Янкович интересен не только "Динамо". За футболистом наблюдают "Верона", "Вердер", "Нюрнберг", "Бернли" и несколько клубов МЛС. Конкуренция ожидается высокой, ведь речь идет о молодом универсале с опытом игры в еврокубках.

Нико Янкович работает с мячом. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Накануне полузащитник провел полный матч против болгарского "Лудогорца" в рамках квалификации Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью 0:0, но Янкович оставил хорошее впечатление и, по данным источника, вызвал интерес у сразу нескольких представителей скаутских служб.

Кто такой Нико Янкович

Футболист способен закрыть сразу несколько позиций: атакующего хавбека и вингера. Его контракт с "Риекой" рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 6,5 млн евро.

Пока ни одно из заинтересованных клубов не сделало официального предложения, но трансферная активность вокруг Янковича может ускориться в ближайшие недели. "Динамо" может воспользоваться моментом и опередить конкурентов.

Напомним, Руслан Ротань пригласил в свою новую команду одного из лидеров "Александрии".

"ПСЖ" улучшил предложение по трансферу защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Кира Макогоненко намекнула на нового соперника украинского чемпиона Александра Усика.

Стало известно, почему Усик часто берет с собой на пресс-конференции игрушку плюшевого ослика.