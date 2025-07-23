Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Макогоненко показала возможного соперника Усика

Макогоненко показала возможного соперника Усика

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 08:34
Кира Макогоненко намекнула на бой Джейка Пола и Усика
Кира Макогоненко и Александр Усик. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Украинская звезда бокса Кира Макогоненко стала гостьей арены "Уэмбли" в Лондоне во время реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком. Юная спортсменка подогрева слухи о следующем сопернике чемпиона мира. 

Макогоненко на своей странице в Instagram опубликовала фото с популярным блогером и бойцом Джейком Полом.

Реклама
Читайте также:

Многие болельщики восприняли этот жест как неожиданный ход в обсуждении темы следующего боя Александра Усика. На снимке Кира Макогоненко стоит рядом с Джейком Полом в дружеской, но напряженной манере. 

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко и Джейк Пол. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Красноречивое фото Макогоненко 

Джейк Пол бросил вызов Александру Усику, заявив о готовности выйти с ним в ринг после победы над Даниэлем Дюбуа. Макогоненко, известная как "молодая надежда" украинского бокса, оказалась в центре внимания из-за публикации, которая подогрела интерес к теме. 

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко с Джейком Полом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Пока Усик отдыхает после победы, а его команда обсуждает следующий шаг, реакция Макогоненко помогла вновь включить тему боя с Полом в публичное поле. Это сразу вызвало волну комментариев: от поддержки до удивления.

Сама Кира рядом с фотографиями с Полом намекнула о том, что собирается строить собственную карьеру с помощью Джейка, который занимается промоушеном женского бокса. Но это не значит, что у блогера нет идеи о бое с самим Александром Усиком. 

Напомним, стало известно, что символизирует мягкая плюшевая игрушка, которую Усик часто берет с собой на бои и пресс-конференции. 

"ПСЖ" активизировал усилия по поводу трансфера Ильи Забарного, французы готовы улучшить предложение по игроку. 

Одним из летних трансферов житомирского "Полесья" может стать футболист, который прекрасно знаком Руслану Ротаню. 

спорт Александр Усик бокс Кира Макогоненко Джейк Пол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации