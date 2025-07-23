Кира Макогоненко намекнула на бой Джейка Пола и Усика

Кира Макогоненко и Александр Усик. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Украинская звезда бокса Кира Макогоненко стала гостьей арены "Уэмбли" в Лондоне во время реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком. Юная спортсменка подогрева слухи о следующем сопернике чемпиона мира.

Макогоненко на своей странице в Instagram опубликовала фото с популярным блогером и бойцом Джейком Полом.

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Многие болельщики восприняли этот жест как неожиданный ход в обсуждении темы следующего боя Александра Усика. На снимке Кира Макогоненко стоит рядом с Джейком Полом в дружеской, но напряженной манере.

Кира Макогоненко и Джейк Пол. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Красноречивое фото Макогоненко

Джейк Пол бросил вызов Александру Усику, заявив о готовности выйти с ним в ринг после победы над Даниэлем Дюбуа. Макогоненко, известная как "молодая надежда" украинского бокса, оказалась в центре внимания из-за публикации, которая подогрела интерес к теме.

Кира Макогоненко с Джейком Полом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Пока Усик отдыхает после победы, а его команда обсуждает следующий шаг, реакция Макогоненко помогла вновь включить тему боя с Полом в публичное поле. Это сразу вызвало волну комментариев: от поддержки до удивления.

Сама Кира рядом с фотографиями с Полом намекнула о том, что собирается строить собственную карьеру с помощью Джейка, который занимается промоушеном женского бокса. Но это не значит, что у блогера нет идеи о бое с самим Александром Усиком.

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