Кіра Макогоненко натякнула на бій Джейка Пола та Усика

Кіра Макогоненко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Українська зірка боксу Кіра Макогоненко стала гостею арени "Вемблі" в Лондоні під час реваншу Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком. Юна спортсменка підігріла чутки про наступного суперника чемпіона світу.

Макогоненко на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з популярним блогером та бійцем Джейком Полом.

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Багато вболівальників сприйняли цей жест як несподіваний хід в обговоренні теми наступного бою Олександра Усика. На знімку Кіра Макогоненко стоїть поруч із Джейком Полом у дружній, але напруженій манері.

Кіра Макогоненко та Джейк Пол. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Красномовне фото Макогоненко

Джейк Пол кинув виклик Олександру Усику, заявивши про готовність вийти з ним у ринг після перемоги над Даніелем Дюбуа. Макогоненко, відома як "молода надія" українського боксу, опинилася в центрі уваги через публікацію, яка підігріла інтерес до теми.

Кіра Макогоненко з Джейком Полом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Поки Усик відпочиває після перемоги, а його команда обговорює наступний крок, реакція Макогоненко допомогла знову включити тему бою з Полом у публічне поле. Це одразу викликало хвилю коментарів: від підтримки до здивування.

Сама Кіра поруч із фотографіями з Полом натякнула про те, що збирається будувати власну кар'єру за допомогою Джейка, який займається промоушеном жіночого боксу. Але це не означає, що у блогерки немає ідеї про бій із самим Олександром Усиком.

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