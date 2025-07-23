Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Макогоненко показала можливого суперника Усика

Макогоненко показала можливого суперника Усика

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 08:34
Кіра Макогоненко натякнула на бій Джейка Пола та Усика
Кіра Макогоненко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Українська зірка боксу Кіра Макогоненко стала гостею арени "Вемблі" в Лондоні під час реваншу Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком. Юна спортсменка підігріла чутки про наступного суперника чемпіона світу.

Макогоненко на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з популярним блогером та бійцем Джейком Полом.

Реклама
Читайте також:

Багато вболівальників сприйняли цей жест як несподіваний хід в обговоренні теми наступного бою Олександра Усика. На знімку Кіра Макогоненко стоїть поруч із Джейком Полом у дружній, але напруженій манері.

Кира Макогоненко
Кіра Макогоненко та Джейк Пол. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Красномовне фото Макогоненко

Джейк Пол кинув виклик Олександру Усику, заявивши про готовність вийти з ним у ринг після перемоги над Даніелем Дюбуа. Макогоненко, відома як "молода надія" українського боксу, опинилася в центрі уваги через публікацію, яка підігріла інтерес до теми.

Кира Макогоненко
Кіра Макогоненко з Джейком Полом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Поки Усик відпочиває після перемоги, а його команда обговорює наступний крок, реакція Макогоненко допомогла знову включити тему бою з Полом у публічне поле. Це одразу викликало хвилю коментарів: від підтримки до здивування.

Сама Кіра поруч із фотографіями з Полом натякнула про те, що збирається будувати власну кар'єру за допомогою Джейка, який займається промоушеном жіночого боксу. Але це не означає, що у блогерки немає ідеї про бій із самим Олександром Усиком.

Нагадаємо, стало відомо, що символізує м'яка плюшева іграшка, яку Усик часто бере із собою на бої та пресконференції.

"ПСЖ" активізував зусилля щодо трансферу Іллі Забарного, французи готові поліпшити пропозицію щодо гравця.

Одним із літніх трансферів житомирського "Полісся" може стати футболіст, який чудово знайомий Руслану Ротаню.

спорт Олександр Усик бокс Кіра Макогоненко Джейк Пол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації