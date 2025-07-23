Ніко Янкович може перейти в Динамо — що про нього відомо

Ніко Янкович святкує гол. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Київське "Динамо" може посилити лінію півзахисту креативним виконавцем із чемпіонату Хорватії. Йдеться про 23-річного хавбека Ніко Янковича, який представляє "Рієку".

Скаути українського клубу пильно стежать за гравцем, повідомляє Sportske Novosti.

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Ніко Янкович цікавий не тільки "Динамо". За футболістом спостерігають "Верона", "Вердер", "Нюрнберг", "Бернлі" та декілька клубів МЛС. Конкуренція очікується високою, адже йдеться про молодого універсала з досвідом гри в єврокубках.

Ніко Янкович працює з м'ячем. Фото: instagram.com/jankovic_niko8/

Напередодні півзахисник провів повний матч проти болгарського "Лудогорця" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра завершилася внічию 0:0, але Янкович залишив гарне враження і, за даними джерела, викликав інтерес в одразу декількох представників скаутських служб.

Хто такий Ніко Янкович

Футболіст здатний закрити відразу кілька позицій: атакувального хавбека та вінгера. Його контракт із "Рієкою" розрахований до літа 2026 року, а ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 6,5 млн євро.

Поки що жоден із зацікавлених клубів не зробив офіційної пропозиції, але трансферна активність навколо Янковича може прискоритися найближчими тижнями. "Динамо" може скористатися моментом і випередити конкурентів.

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