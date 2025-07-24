Один із найкращих гравців Динамо посилить Зорю

Дмитро Кремчанін (у центрі) відзначає гол. Фото: пресслужба "Динамо"

"Зоря" продовжує зміцнювати склад шляхом оренди молодих гравців "Динамо". Сезон 2025/2026 у луганській команді проведе 20-річний правий вінгер Дмитро Кремчанін.

Молодий бомбардир прибув у "Зорю" ще наприкінці червня на перегляд та зумів переконати тренерський штаб у доцільності трансферу, повідомляє "ТаТоТаке".

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Орендна угода розрахована на весь сезон 2025/2026. Дмитро Кремчанін приєднався до "Зорі" на тих самих умовах, що і його одноклубники — захисник Навін Малиш та півзахисник Роман Саленко, також орендовані раніше в киян.

Дмитро Кремчанін під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто такий Кремчанін

Минулого сезону Дмитро став одним із найяскравіших гравців юнацької команди "Динамо". Вінгер відзначився стабільною грою та високою результативністю, саме такі якості цінуються в атакувальному фланговому гравцеві.

Для "Зорі" це можливість отримати свіжу енергію та креативність на правому фланзі. Для самого футболіста це шанс заявити про себе на дорослому рівні та зробити наступний крок у професійній кар'єрі.

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