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Головна Спорт Динамо віддасть Зорі одного з найрезультативніших гравців

Динамо віддасть Зорі одного з найрезультативніших гравців

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 11:08
Один із найкращих гравців Динамо посилить Зорю
Дмитро Кремчанін (у центрі) відзначає гол. Фото: пресслужба "Динамо"

"Зоря" продовжує зміцнювати склад шляхом оренди молодих гравців "Динамо". Сезон 2025/2026 у луганській команді проведе 20-річний правий вінгер Дмитро Кремчанін.

Молодий бомбардир прибув у "Зорю" ще наприкінці червня на перегляд та зумів переконати тренерський штаб у доцільності трансферу, повідомляє "ТаТоТаке".

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Орендна угода розрахована на весь сезон 2025/2026. Дмитро Кремчанін приєднався до "Зорі" на тих самих умовах, що і його одноклубники — захисник Навін Малиш та півзахисник Роман Саленко, також орендовані раніше в киян.

Дмитрий Кремчанин
Дмитро Кремчанін під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто такий Кремчанін

Минулого сезону Дмитро став одним із найяскравіших гравців юнацької команди "Динамо". Вінгер відзначився стабільною грою та високою результативністю, саме такі якості цінуються в атакувальному фланговому гравцеві.

Для "Зорі" це можливість отримати свіжу енергію та креативність на правому фланзі. Для самого футболіста це шанс заявити про себе на дорослому рівні та зробити наступний крок у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, відомий інсайдер заявив, що гонорар Усика за бій із Дюбуа виявився в рази меншим, ніж заявили журналісти.

Діти Катерини та Олександра Усиків живуть у різних країнах — чому родина прийняла таке рішення.

Арда Туран зізнався, що весь "Шахтар" дивився реванш Усика з Дюбуа, а сам тренер зробив важливі висновки після перемоги українця.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ Дмитро Кремчанін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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