Полісся офіційно підписало Кравченка за величезну суму

Полісся поповнилось одним з кращих захисників УПЛ
Житомирське "Полісся" провело свій третій перехід у літнє трансферне вікно. Клуб Руслана Ротаня підписав гравця, якого він давно хотів.
За інформацією пресслужби "Полісся", клуб оформив перехід правого захисника "Олександрії" Микити Кравченка.
"Полісся" повернула гравця, який був непотрібний Ашуру
Наразі відомо, що "Полісся" оформило трансфер 28-річного правого захисника із "Олександрії". В новій-старій команді він виступатиме під четвертим номером.
Наразі відомо, що Кравченко підписав контракт на три роки.
Статистичний портал "Трансфермаркт" позначив, що за Кравченка "Полісся" заплатило 1 млн євро.
У сезоні 2023/2024 рр. Кравченко грав за "Полісся" на правах оренди з київського "Динамо", провівши 15 матчів і віддавши дві результативні передачі.
Влітку 2024 року Кравченко став вільним агентом і пішов до "Олександрії", оскільки в "Поліссі" вже розраховували на інших гравців. Потім він став важливим футболістом, які допомогли команді Ротаня виграти срібло УПЛ.
За свою кар’єру Микита виступав за "Динамо" Київ, "Колос" Ковалівка, "Олімпік" Донецьк, "Дніпро-1" та "Олександрію", зігравши 115 матчів і записавши 17 асистів на професійному рівні.
Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Владислав Ващук прокоментував старт команди в Лізі чемпіонів.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик став генератором мемів.
Колишній центрбек "Динамо" Ілля Забарний близький до трансферу.
Раніше стало відомо, де живуть сини Усика.
Читайте Новини.LIVE!