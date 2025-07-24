Полісся офіційно підписало Кравченка за величезну суму

Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" провело свій третій перехід у літнє трансферне вікно. Клуб Руслана Ротаня підписав гравця, якого він давно хотів.

За інформацією пресслужби "Полісся", клуб оформив перехід правого захисника "Олександрії" Микити Кравченка.

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Наразі відомо, що "Полісся" оформило трансфер 28-річного правого захисника із "Олександрії". В новій-старій команді він виступатиме під четвертим номером.

Наразі відомо, що Кравченко підписав контракт на три роки.

Статистичний портал "Трансфермаркт" позначив, що за Кравченка "Полісся" заплатило 1 млн євро.

Микита Кравченко підписав контракт з клубом. Фото: "Полісся"

У сезоні 2023/2024 рр. Кравченко грав за "Полісся" на правах оренди з київського "Динамо", провівши 15 матчів і віддавши дві результативні передачі.

Влітку 2024 року Кравченко став вільним агентом і пішов до "Олександрії", оскільки в "Поліссі" вже розраховували на інших гравців. Потім він став важливим футболістом, які допомогли команді Ротаня виграти срібло УПЛ.

За свою кар’єру Микита виступав за "Динамо" Київ, "Колос" Ковалівка, "Олімпік" Донецьк, "Дніпро-1" та "Олександрію", зігравши 115 матчів і записавши 17 асистів на професійному рівні.

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