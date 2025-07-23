Усик пообіцяв забити Динамо і натякнув на зв’язки в УАФ

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа, і тепер його очікує відпустка. Під час неї він, ймовірно, відвідає житомирське "Полісся".

Під час зустрічі з військовими Усик розповів, чи зіграє за "Полісся" у футбол. Відео із події опублікував YouTube-канал ПравдаТУТ Львів.

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Усик може зіграти за "Полісся"

Усик на запитання, чи побачать його в складі "Полісся", відповів, що не просто побачать, але він ще й заб'є гол у ворота "Динамо" Київ.

Голова УАФ Андрій Шевченко, який сидів поруч, зауважив, що для цього Усика потрібно зареєструвати як футболіста. Усик пожартував, що завдяки зв’язкам у Федерації футболу України це можливо.

"Думаю, зареєструють. Жора Бущан перейшов в інший клуб, бо сказав: "Старий, я не хочу, щоб ти мені забив", — пожартував Усик.

Олександр наголосив, що футбол для нього — не основний вид спорту, але він із задоволенням підтримує "Полісся" та його президента Геннадія Буткевича, з яким співпрацює багато років. Боксер визнав, що допомагає клубу, але для професійної гри йому бракує майстерності.

"Те, що я вмію грати, не означає, що я повинен грати за професійну команду. Але десь вискочити, поборотися — why not? Я можу ляпнути зі штрафної та забити на фарт. І все", — додав Усик.

У 2022 році Усик уже виходив на поле за "Полісся" в товариському турнірі Intercup.

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