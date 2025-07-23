Усик пообещал забить Динамо и намекнул на связи в УАФ

Усик рассказал о планах на возвращение в футбол
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и теперь его ожидает отпуск. Во время него он, вероятно, посетит житомирское "Полесье".
Во время встречи с военными Усик рассказал, сыграет ли за "Полесье" в футбол. Видео с события опубликовал YouTube-канал ПравдаТУТ Львов.
Усик может сыграть за "Полесье"
Усик на вопрос, увидят ли его в составе "Полесья", ответил, что не просто увидят, но он еще и забьет гол в ворота "Динамо" Киев.
Глава УАФ Андрей Шевченко, который сидел рядом, заметил, что для этого Усика нужно зарегистрировать как футболиста. Усик пошутил, что благодаря связям в Федерации футбола Украины это возможно.
"Думаю, зарегистрируют. Жора Бущан перешел в другой клуб, потому что сказал: "Старик, я не хочу, чтобы ты мне забил", — пошутил Усик.
Александр отметил, что футбол для него — не основной вид спорта, но он с удовольствием поддерживает "Полесье" и его президента Геннадия Буткевича, с которым сотрудничает много лет. Боксер признал, что помогает клубу, но для профессиональной игры ему не хватает мастерства.
"То, что я умею играть, не означает, что я должен играть за профессиональную команду. Но где-то выскочить, побороться — why not? Я могу ляпнуть из штрафной и забить на фарт. И все", — добавил Усик.
В 2022 году Усик уже выходил на поле за "Полесье" в товарищеском турнире Intercup.
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