Усик за свою карьеру стал генератором мемов — самые известные его фразы

В супертяжелом дивизионе сейчас один абсолютный чемпион — Александр Усик. Кроме своих умений боксировать, он также один из лучших в создании шоу.

За время своей профессиональной карьеры Усик также генерировал различные мемы, которые становились популярны, как в Украине, так и для англоязычной аудитории.

Don't push the horses

Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа Усику на пресс-конференции надоело слушать угрозы тренера соперника и он воскликнул: "Don't push the horses".

Этой фразой Усик имел в виду "Не гоните лошадей". Он хотел, чтобы Дюбуа и его команда не строили планов.

Фраза смогла стать популярной в Украине и у англоязычных фанатов, которые массово начали спрашивать в сети, что Усик имел в виду.

Отметим, что в украинском ТикТок эту фразу первым сделал популярной комик "Вася Харизма", на которого Усик подписан в соцсетях.

I'm feel! I'm very feel

В 2017 году перед боем с Марком Хуком на вопрос "How do you feel?" Усик ответил: "I'm feel! I'm very feel!".

Эта фраза очень долго была фишкой Усика, который из-за несовершенного знания английского языка везде ее говорил.

Усик перестал активно пользоваться этой фразой только после того, как лучше выучил английский язык.

"Душнила"

После победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году Усик назвал катмена Раса Анбера и тренера Юрия Ткаченко "душнилами" за их строгость в тренировочном лагере.

Эта фраза сразу стала мемом, появились футболки и посты в соцсетях, а выражение стало популярным в ТикТок.

"Сейчас они летают, а в девять у них вечеринка"

В 2021 году в YouTube появилось видео с охоты Усика и владельца житомирского "Полесья" и совладельца АТБ Геннадия Буткевича.

Усик пошутил про уток во время охоты: "Сейчас они летают где-то, а в девять у них будет какое-то мероприятие — вечеринка. Они к нам, а мы тут уже их ждем". Эта фраза также стала очень популярной в TikTok.

