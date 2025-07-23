Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Don't push the horses — ТОП-4 фразы Усика, ставшие мемом

Don't push the horses — ТОП-4 фразы Усика, ставшие мемом

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:54
Усик за свою карьеру стал генератором мемов — самые известные его фразы
Александр Усик. Фото: Reuters

В супертяжелом дивизионе сейчас один абсолютный чемпион — Александр Усик. Кроме своих умений боксировать, он также один из лучших в создании шоу.

За время своей профессиональной карьеры Усик также генерировал различные мемы, которые становились популярны, как в Украине, так и для англоязычной аудитории.

Реклама
Читайте также:

Don't push the horses

Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа Усику на пресс-конференции надоело слушать угрозы тренера соперника и он воскликнул: "Don't push the horses".

Этой фразой Усик имел в виду "Не гоните лошадей". Он хотел, чтобы Дюбуа и его команда не строили планов.

Фраза смогла стать популярной в Украине и у англоязычных фанатов, которые массово начали спрашивать в сети, что Усик имел в виду.

Отметим, что в украинском ТикТок эту фразу первым сделал популярной комик "Вася Харизма", на которого Усик подписан в соцсетях.

I'm feel! I'm very feel

В 2017 году перед боем с Марком Хуком на вопрос "How do you feel?" Усик ответил: "I'm feel! I'm very feel!".

Эта фраза очень долго была фишкой Усика, который из-за несовершенного знания английского языка везде ее говорил.

Усик перестал активно пользоваться этой фразой только после того, как лучше выучил английский язык.

"Душнила"

После победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году Усик назвал катмена Раса Анбера и тренера Юрия Ткаченко "душнилами" за их строгость в тренировочном лагере.

Эта фраза сразу стала мемом, появились футболки и посты в соцсетях, а выражение стало популярным в ТикТок.

"Сейчас они летают, а в девять у них вечеринка"

В 2021 году в YouTube появилось видео с охоты Усика и владельца житомирского "Полесья" и совладельца АТБ Геннадия Буткевича.

Усик пошутил про уток во время охоты: "Сейчас они летают где-то, а в девять у них будет какое-то мероприятие — вечеринка. Они к нам, а мы тут уже их ждем". Эта фраза также стала очень популярной в TikTok.

Напомним, ранее мы сообщили, где находятся дети Усика и чем они занимаются.

Талантливая украинская боксерка Кира Макогоненко показала возможного соперника Усика.

Ранее стало известно, какие налоги платит Усик со своих гонораров.

Александр Усик мемы бокс профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации