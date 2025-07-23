Усик за свою карьеру стал генератором мемов — самые известные его фразы

Don't push the horses — ТОП-4 фразы Усика, ставшие мемом
В супертяжелом дивизионе сейчас один абсолютный чемпион — Александр Усик. Кроме своих умений боксировать, он также один из лучших в создании шоу.
За время своей профессиональной карьеры Усик также генерировал различные мемы, которые становились популярны, как в Украине, так и для англоязычной аудитории.
Don't push the horses
Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа Усику на пресс-конференции надоело слушать угрозы тренера соперника и он воскликнул: "Don't push the horses".
Этой фразой Усик имел в виду "Не гоните лошадей". Он хотел, чтобы Дюбуа и его команда не строили планов.
Фраза смогла стать популярной в Украине и у англоязычных фанатов, которые массово начали спрашивать в сети, что Усик имел в виду.
Отметим, что в украинском ТикТок эту фразу первым сделал популярной комик "Вася Харизма", на которого Усик подписан в соцсетях.
I'm feel! I'm very feel
В 2017 году перед боем с Марком Хуком на вопрос "How do you feel?" Усик ответил: "I'm feel! I'm very feel!".
Эта фраза очень долго была фишкой Усика, который из-за несовершенного знания английского языка везде ее говорил.
Усик перестал активно пользоваться этой фразой только после того, как лучше выучил английский язык.
"Душнила"
После победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году Усик назвал катмена Раса Анбера и тренера Юрия Ткаченко "душнилами" за их строгость в тренировочном лагере.
Эта фраза сразу стала мемом, появились футболки и посты в соцсетях, а выражение стало популярным в ТикТок.
"Сейчас они летают, а в девять у них вечеринка"
В 2021 году в YouTube появилось видео с охоты Усика и владельца житомирского "Полесья" и совладельца АТБ Геннадия Буткевича.
Усик пошутил про уток во время охоты: "Сейчас они летают где-то, а в девять у них будет какое-то мероприятие — вечеринка. Они к нам, а мы тут уже их ждем". Эта фраза также стала очень популярной в TikTok.
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