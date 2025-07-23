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Головна Спорт Don't push the horses — ТОП-4 фрази Усика, які стали мемом

Don't push the horses — ТОП-4 фрази Усика, які стали мемом

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:54
Усик за свою кар’єру став генератором мемів — найвідоміші його фрази
Олександр Усик. Фото: Reuters

У суперважкому дивізіоні наразі один абсолютний чемпіон — Олександр Усик. Крім своїх умінь боксувати, він також один з кращих у створенні шоу.

За час своєї профсійної кар’єри Усик також генерував різноманітні меми, які ставали популярні, як в Україні, так і на англомовну аудиторію.

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Don't push the horses

Перед реваншем із Даніелем Дюбуа Усику на пресконференції набридло слухати погрози тренера суперника й він вигукнув: "Don't push the horses".

Цією фразою Усик мав на увазі "Не женіть коней". Він хотів, щоб Дюбуа та його команда не будували планів на майбутнє.

Фраза змогла стати популярною в Україні та у англомовних фанатів, які масово почали запитувати в мережі, що Усик мав на увазі.

Зазначимо, що в українському ТікTok цю фразу першим зробив популярною комік "Вася Харизма", на якого Усик підписаний в соцмережах.

I'm feel! I'm very feel

У 2017 році перед боєм із Марком Хуком на запитання "How do you feel?" Усик відповів: "I'm feel! I'm very feel!".

Ця фраза дуже довго була фішкою Усика, який через недосконале знання англійської мови всюди її говорив.

Усик перестав активно користуватись цією фразою лише після того, як краще вивчив англійську мову.

"Душніло "

Після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у 2024 році Усик назвав катмена Раса Анбера та тренера Юрія Ткаченка "душнілами" за їхню строгість в тренувальному таборі.

Ця фраза одразу стала мемом, з’явилися футболки та пости в соцмережах, а вислів став популярним в ТікTok.

"Зараз вони літають, а о дев’ятій у них вечірка"

У 2021 році в YouTube з’явилося відео з полювання Усика та власника житомирського "Полісся" і співвласника АТБ Геннадія Буткевича.

Усик пожартував про качок під час полювання: "Зараз вони літають десь, а о дев’ятій у них буде якийсь захід — вечірка. Вони до нас, а ми тут вже їх чекаємо". Ця фраза також стала дуже популярною у TikTok.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, де знаходяться діти Усика та чим вони займаються.

Талановита українська боксерка Кіра Макогоненко показала можливого суперника Усика.

Раніше стало відомо, які податки платить Усик зі своїх гонорарів.

Олександр Усик меми бокс професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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