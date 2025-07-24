Полесье официально подписало Кравченко за огромную сумму

Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" провело свой третий переход в летнее трансферное окно. Клуб Руслана Ротаня подписал игрока, которого он давно хотел.

По информации пресс-службы "Полесья", клуб оформил переход правого защитника "Александрии" Никиты Кравченко.

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Известно, что "Полесье" оформило трансфер 28-летнего правого защитника из "Александрии". В новой-старой команде он будет выступать под четвертым номером.

Известно, что Кравченко подписал контракт на три года.

Статистический портал "Трансфермаркт" обозначил, что за Кравченко "Полесье" заплатило 1 млн евро.

Никита Кравченко подписал контракт с клубом. Фото: "Полесье"

В сезоне 2023/2024 гг. Кравченко играл за "Полесье" на правах аренды из киевского "Динамо", проведя 15 матчей и отдав две результативные передачи.

Летом 2024 года Кравченко стал свободным агентом и ушел в "Александрию", поскольку в "Полесье" уже рассчитывали на других игроков. Затем он стал важным футболистом, которые помогли команде Ротаня выиграть серебро УПЛ.

За свою карьеру Никита выступал за "Динамо" Киев, "Колос" Коваливка, "Олимпик" Донецк, "Днепр-1" и "Александрию", сыграв 115 матчей и записав 17 ассистов на профессиональном уровне.

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