Ващук призвал Суркиса усилить состав Динамо

Владислав Ващук с дочкой Василиной. Фото: УНИАН

В рамках первого квалификационного поединка Лиги чемпионов киевское "Динамо" уверенно разгромило мальтийский "Хамрун". Помимо забитых голов, "бело-синие" не реализовали несколько моментов у ворот соперника.

Однако Владислав Ващук заявил, что не стоит уделять этому результату серьезного внимания, сообщает "Трибуна".

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Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук не придает большого значения победе "Динамо" над "Хамрун Спартанс". Несмотря на большое количество брака в действиях киевлян, команда добилась победы и продолжает движение вперед. При этом эксперт считает, что "Динамо" все еще находится в процессе формирования своей игры.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Ващук назвал слабые места в составе "Динамо"

Специалист обратил внимание на отсутствие усиления в защите и полузащите. Он уверен, что без точечных трансферов команде будет сложно бороться за групповой этап Лиги чемпионов и чемпионство в УПЛ. Особенно это касается центра обороны, где любая ошибка может дорого стоить.

Бывший капитан "Динамо" также подчеркнул важность сыгранности и стабильного состава. По его мнению, уже сейчас необходимо наигрывать базовую обойму, которая будет определять уровень команды на протяжении всего сезона.

Что касается следующего этапа, Ващук считает, что "Пафос" и "Маккаби" — соперники, которых "Динамо" обязано проходить. Но при этом добавил: нужно меньше ошибаться и действовать ответственнее, особенно на стандартах и в обороне.

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