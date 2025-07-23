Ващук призвал Суркиса усилить состав Динамо

Ващук назвал слабое звено в нынешнем Динамо
В рамках первого квалификационного поединка Лиги чемпионов киевское "Динамо" уверенно разгромило мальтийский "Хамрун". Помимо забитых голов, "бело-синие" не реализовали несколько моментов у ворот соперника.
Однако Владислав Ващук заявил, что не стоит уделять этому результату серьезного внимания, сообщает "Трибуна".
Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук не придает большого значения победе "Динамо" над "Хамрун Спартанс". Несмотря на большое количество брака в действиях киевлян, команда добилась победы и продолжает движение вперед. При этом эксперт считает, что "Динамо" все еще находится в процессе формирования своей игры.
Ващук назвал слабые места в составе "Динамо"
Специалист обратил внимание на отсутствие усиления в защите и полузащите. Он уверен, что без точечных трансферов команде будет сложно бороться за групповой этап Лиги чемпионов и чемпионство в УПЛ. Особенно это касается центра обороны, где любая ошибка может дорого стоить.
Бывший капитан "Динамо" также подчеркнул важность сыгранности и стабильного состава. По его мнению, уже сейчас необходимо наигрывать базовую обойму, которая будет определять уровень команды на протяжении всего сезона.
Что касается следующего этапа, Ващук считает, что "Пафос" и "Маккаби" — соперники, которых "Динамо" обязано проходить. Но при этом добавил: нужно меньше ошибаться и действовать ответственнее, особенно на стандартах и в обороне.
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