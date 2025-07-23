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Главная Спорт Ващук назвал слабое звено в нынешнем Динамо

Ващук назвал слабое звено в нынешнем Динамо

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:11
Ващук призвал Суркиса усилить состав Динамо
Владислав Ващук с дочкой Василиной. Фото: УНИАН

В рамках первого квалификационного поединка Лиги чемпионов киевское "Динамо" уверенно разгромило мальтийский "Хамрун". Помимо забитых голов, "бело-синие" не реализовали несколько моментов у ворот соперника. 

Однако Владислав Ващук заявил, что не стоит уделять этому результату серьезного внимания, сообщает "Трибуна". 

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Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук не придает большого значения победе "Динамо" над "Хамрун Спартанс". Несмотря на большое количество брака в действиях киевлян, команда добилась победы и продолжает движение вперед. При этом эксперт считает, что "Динамо" все еще находится в процессе формирования своей игры.

Андрей Ярмоленко
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Ващук назвал слабые места в составе "Динамо"

Специалист обратил внимание на отсутствие усиления в защите и полузащите. Он уверен, что без точечных трансферов команде будет сложно бороться за групповой этап Лиги чемпионов и чемпионство в УПЛ. Особенно это касается центра обороны, где любая ошибка может дорого стоить.

Бывший капитан "Динамо" также подчеркнул важность сыгранности и стабильного состава. По его мнению, уже сейчас необходимо наигрывать базовую обойму, которая будет определять уровень команды на протяжении всего сезона.

Что касается следующего этапа, Ващук считает, что "Пафос" и "Маккаби" — соперники, которых "Динамо" обязано проходить. Но при этом добавил: нужно меньше ошибаться и действовать ответственнее, особенно на стандартах и в обороне.

Напомним, Йожеф Сабо считает, что Владиславу Супряге не место в составе нынешнего "Динамо". 

Александр Хацкевич объяснил, почему ему не понравилась игра "бело-синих" на Мальте. 

Бывший защитник "Динамо" Илья Забарный стал на шаг ближе к трансферу в парижский "ПСЖ". 

Стало известно, где сейчас живут и чем занимаются дети Александра и Екатерины Усик. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Владислав Ващук
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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