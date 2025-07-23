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Главная Спорт Экс-тренер Динамо раскритиковал команду за матч с Хамрун Спартанс

Экс-тренер Динамо раскритиковал команду за матч с Хамрун Спартанс

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 11:14
Хацкевич удивил словами об игре Динамо в Лиге чемпионов
Александр Хацкевич во время матча. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал дебютный матч киевлян в новом сезоне. В квалификации Лиги чемпионов подопечные Александра Шовковского уверенно обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 3:0.

Хацкевич отметил, что встреча напоминала продолжение предсезонных сборов, сообщает "Украинский футбол".

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Александр Хацкевич указал на слабый уровень мальтийской команды, особенно в технических и игровых аспектах. В то же время, бывший наставник отметил нервозность киевлян в начале встречи и выделил сейв Михавко после ошибки Ярмоленко.

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Как Хацкевич оценил игру "Динамо"

По мнению опытного наставника, после первого забитого мяча "Динамо" почувствовало уверенность и спокойно контролировало ход игры. Замены Шовковского он назвал удачными, добавив, что игроки выходили на поле с удовольствием, поскольку соперник позволял играть.

Особое внимание Хацкевич уделил погодным условиям. Он подчеркнул, что жара повлияла на активность команды, особенно в первом тайме. Несмотря на это, "Динамо" справилось с задачей и сделало уверенный шаг в квалификации Лиги чемпионов. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" готовится подписать контракт с французским клубом. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Александр Хацкевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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