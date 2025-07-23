Хацкевич здивував словами про гру Динамо в Лізі чемпіонів

Олександр Хацкевич під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував дебютний матч киян у новому сезоні. У кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Олександра Шовковського впевнено обіграли мальтійський "Хамрун Спартанс" із рахунком 3:0.

Хацкевич зазначив, що зустріч нагадувала продовження передсезонних зборів, повідомляє "Український футбол".

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Олександр Хацкевич вказав на слабкий рівень мальтійської команди, особливо в технічних та ігрових аспектах. Водночас колишній наставник відзначив нервозність киян на початку зустрічі та виділив сейв Михавка після помилки Ярмоленка.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Як Хацкевич оцінив гру "Динамо"

На думку досвідченого наставника, після першого забитого м'яча "Динамо" відчуло впевненість та спокійно контролювало хід гри. Заміни Шовковського він назвав вдалими, додавши, що гравці виходили на поле із задоволенням, оскільки суперник дозволяв грати.

Особливу увагу Хацкевич приділив погодним умовам. Він підкреслив, що спека вплинула на активність команди, особливо в першому таймі. Попри це, "Динамо" впоралося із завданням і зробило впевнений крок у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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