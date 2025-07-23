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Головна Спорт Ващук назвав слабку ланку в нинішньому Динамо

Ващук назвав слабку ланку в нинішньому Динамо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 16:11
Ващук закликав Суркіса посилити склад Динамо
Владислав Ващук із донькою Василиною. Фото: УНІАН

У рамках першого кваліфікаційного поєдинку Ліги чемпіонів київське "Динамо" впевнено розгромило мальтійський "Хамрун". Окрім забитих голів, "біло-сині" не реалізували кілька моментів біля воріт суперника.

Однак Владислав Ващук заявив, що не варто приділяти цьому результату серйозної уваги, повідомляє "Трибуна".

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Колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук не надає великого значення перемозі "Динамо" над "Хамрун Спартанс". Попри велику кількість браку в діях киян, команда домоглася перемоги та продовжує рух уперед. При цьому експерт вважає, що "Динамо" все ще перебуває в процесі формування своєї гри.

Андрей Ярмоленко
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Ващук назвав слабкі місця у складі "Динамо"

Фахівець звернув увагу на відсутність посилення в захисті та півзахисті. Він упевнений, що без точкових трансферів команді буде складно боротися за груповий етап Ліги чемпіонів та чемпіонство в УПЛ. Особливо це стосується центру оборони, де будь-яка помилка може дорого коштувати.

Колишній капітан "Динамо" також наголосив на важливості зіграності та стабільного складу. На його думку, вже зараз необхідно награвати базову обойму, яка визначатиме рівень команди протягом усього сезону.

Що стосується наступного етапу, Ващук вважає, що "Пафос" та "Маккабі" — суперники, яких "Динамо" зобов'язане проходити. Але при цьому додав: потрібно менше помилятися і діяти відповідальніше, особливо на стандартах та в обороні.

Нагадаємо, Йожеф Сабо вважає, що Владиславу Супрязі не місце в складі нинішнього "Динамо".

Олександр Хацкевич пояснив, чому йому не сподобалася гра "біло-синіх" на Мальті.

Колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний став на крок ближче до трансферу до паризького "ПСЖ".

Стало відомо, де зараз живуть та чим займаються діти Олександра та Катерини Усик.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Владислав Ващук
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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