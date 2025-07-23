Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо пояснив, що заважає Супрязі стати зіркою

Сабо пояснив, що заважає Супрязі стати зіркою

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:20
Йожеф Сабо поставив хрест на кар'єрі Супряги
Владислав Супряга під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Легендарний український тренер Йожеф Сабо прокоментував ситуацію навколо нападника київського "Динамо" Владислава Супряги. Форвард знову залишився поза грою в матчі з "Хамрун Спартанс", не з'явившись на полі навіть із лави.

Футбольний експерт вважає, що причина полягає не в тактичних рішеннях, а в самому форварді, повідомляє "Блік".

Реклама
Читайте також:

Йожеф Сабо висловив упевненість, що Владислав Супряга не може конкурувати на високому рівні через брак ігрових якостей та внутрішнього стрижня. На його думку, у форварда немає необхідної майстерності та характеру, щоб стати ключовим гравцем команди.

Владислав Супряга
Владислав Супряга під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Водночас Сабо наголосив, що вірить у таких футболістів, як Володимир Бражко, у яких є потенціал та ігрова інтелігентність навіть попри тимчасові спади.

Проблеми Супряги тривають

Форвард не виходив на поле в офіційних матчах за "Динамо" з весни. Останні місяці форвард частіше опинявся поза заявкою або залишався в запасі. У кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамруна" тренерський штаб також обійшовся без нього.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на полі. Фото: прес-служба "Динамо"

Владислав Супряга був одним із найяскравіших нападників юнацького Євро-2018, де його голи принесли Україні золото. Його трансфер у "Динамо" з "Дніпра-1" сприймався як крок до великої кар'єри, але за ці роки він так й не зміг стати основним у столичному клубі.

Нагадаємо, стало відомо, де живуть та чим захоплюються діти Олександра та Катерини Усик.

Олександр Хацкевич розкритикував ігрову модель "Динамо" після матчу з "Хамрун Спартанс".

УЄФА покарав українську "Олександрію" та сербський "Партизан" перед матчем команд у єврокубках.

Ілля Забарний знову виявився близьким до переїзду в Париж, місцевий "ПСЖ" знайшов додаткові кошти на трансфер.

спорт футбол Динамо Владислав Супряга Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації