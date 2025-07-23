Йожеф Сабо поставив хрест на кар'єрі Супряги

Владислав Супряга під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Легендарний український тренер Йожеф Сабо прокоментував ситуацію навколо нападника київського "Динамо" Владислава Супряги. Форвард знову залишився поза грою в матчі з "Хамрун Спартанс", не з'явившись на полі навіть із лави.

Футбольний експерт вважає, що причина полягає не в тактичних рішеннях, а в самому форварді, повідомляє "Блік".

Реклама

Читайте також:

Йожеф Сабо висловив упевненість, що Владислав Супряга не може конкурувати на високому рівні через брак ігрових якостей та внутрішнього стрижня. На його думку, у форварда немає необхідної майстерності та характеру, щоб стати ключовим гравцем команди.

Владислав Супряга під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Водночас Сабо наголосив, що вірить у таких футболістів, як Володимир Бражко, у яких є потенціал та ігрова інтелігентність навіть попри тимчасові спади.

Проблеми Супряги тривають

Форвард не виходив на поле в офіційних матчах за "Динамо" з весни. Останні місяці форвард частіше опинявся поза заявкою або залишався в запасі. У кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамруна" тренерський штаб також обійшовся без нього.

Владислав Супряга на полі. Фото: прес-служба "Динамо"

Владислав Супряга був одним із найяскравіших нападників юнацького Євро-2018, де його голи принесли Україні золото. Його трансфер у "Динамо" з "Дніпра-1" сприймався як крок до великої кар'єри, але за ці роки він так й не зміг стати основним у столичному клубі.

Нагадаємо, стало відомо, де живуть та чим захоплюються діти Олександра та Катерини Усик.

Олександр Хацкевич розкритикував ігрову модель "Динамо" після матчу з "Хамрун Спартанс".

УЄФА покарав українську "Олександрію" та сербський "Партизан" перед матчем команд у єврокубках.

Ілля Забарний знову виявився близьким до переїзду в Париж, місцевий "ПСЖ" знайшов додаткові кошти на трансфер.