УЄФА покарав Олександрію та Партизан перед матчем Ліги Конференцій

Один із лідерів "Олександрії" Джонатан да Сілва. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між "Олександрією" та сербським "Партизаном" пройдуть без гостьових уболівальників.

Таке рішення ухвалили після аналізу можливих ризиків та заради збереження порядку, повідомила пресслужба українського клубу.

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Обмеження стосується обох ігор: першого матчу, який відбудеться 24 липня в польській Катовіце, і матчу-відповіді 31 липня в Белграді. Фанатам команд не дозволять підтримувати своїх на виїзді, гостьові сектори залишаться порожніми.

Тренерський штаб "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що відомо про причини рішення

УЄФА та клуби визнали таке рішення найкращим варіантом для запобігання потенційним конфліктам. Раніше подібний захід уже застосовувався в єврокубках за участю українських команд та показав свою ефективність.

Організатори запевнили, що місцевим глядачам буде забезпечено максимальну безпеку, а атмосфера на матчах залишиться спортивною та контрольованою.

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