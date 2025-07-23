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Головна Спорт Олександрію покарали перед важливою єврокубковою дуеллю

Олександрію покарали перед важливою єврокубковою дуеллю

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 11:51
УЄФА покарав Олександрію та Партизан перед матчем Ліги Конференцій
Один із лідерів "Олександрії" Джонатан да Сілва. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між "Олександрією" та сербським "Партизаном" пройдуть без гостьових уболівальників.

Таке рішення ухвалили після аналізу можливих ризиків та заради збереження порядку, повідомила пресслужба українського клубу.

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Обмеження стосується обох ігор: першого матчу, який відбудеться 24 липня в польській Катовіце, і матчу-відповіді 31 липня в Белграді. Фанатам команд не дозволять підтримувати своїх на виїзді, гостьові сектори залишаться порожніми.

Кирилл Нестеренко
Тренерський штаб "Олександрії". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що відомо про причини рішення

УЄФА та клуби визнали таке рішення найкращим варіантом для запобігання потенційним конфліктам. Раніше подібний захід уже застосовувався в єврокубках за участю українських команд та показав свою ефективність.

Організатори запевнили, що місцевим глядачам буде забезпечено максимальну безпеку, а атмосфера на матчах залишиться спортивною та контрольованою.

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спорт футбол УЄФА Ліга Конференцій Олександрія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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