УЕФА наказал Александрию и Партизан перед матчем Лиги Конференций

Александрию наказали перед важной еврокубковой дуэлью
Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Александрией" и сербским "Партизаном" пройдут без гостевых болельщиков.
Такое решение было принято после анализа возможных рисков и ради сохранения порядка, сообщила пресс-служба украинского клуба.
Ограничение касается обеих игр: первого матча, который состоится 24 июля в польской Катовице, и ответного 31 июля в Белграде. Фанатам команд не разрешат поддерживать своих на выезде, гостевые сектора останутся пустыми.
Что известно о причинах решения
УЕФА и клубы сочли такое решение наилучшим вариантом для предотвращения потенциальных конфликтов. Ранее подобная мера уже применялась в еврокубках с участием украинских команд и показала свою эффективность.
Организаторы заверили, что местным зрителям будет обеспечена максимальная безопасность, а атмосфера на матчах останется спортивной и контролируемой.
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