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Главная Спорт Александрию наказали перед важной еврокубковой дуэлью

Александрию наказали перед важной еврокубковой дуэлью

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 11:51
УЕФА наказал Александрию и Партизан перед матчем Лиги Конференций
Один из лидеров "Александрии" Джонатан да Силва. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Александрией" и сербским "Партизаном" пройдут без гостевых болельщиков.

Такое решение было принято после анализа возможных рисков и ради сохранения порядка, сообщила пресс-служба украинского клуба.

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Ограничение касается обеих игр: первого матча, который состоится 24 июля в польской Катовице, и ответного 31 июля в Белграде. Фанатам команд не разрешат поддерживать своих на выезде, гостевые сектора останутся пустыми. 

Кирилл Нестеренко
Тренерский штаб "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что известно о причинах решения

УЕФА и клубы сочли такое решение наилучшим вариантом для предотвращения потенциальных конфликтов. Ранее подобная мера уже применялась в еврокубках с участием украинских команд и показала свою эффективность.

Организаторы заверили, что местным зрителям будет обеспечена максимальная безопасность, а атмосфера на матчах останется спортивной и контролируемой. 

Напомним, киевское "Динамо" интересуется молодой звездой хорватского футбола. 

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спорт футбол УЕФА Лига Конференций Александрия
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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