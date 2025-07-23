Шовковский остался разочарован после матча Динамо в Лиге чемпионов

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уверенно обыграло на выезде мальтийский "Хамрун Спартанс". Однако главный тренер украинской команды остался недоволен некоторыми аспектами матча.

Шовковский не был воодушевлен итоговым результатом несмотря на уверенную победу "бело-синих", сообщает пресс-служба клуба.

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По словам Александра Шовковского, команда показала характер в тяжелых погодных условиях, но при этом допустила слишком много брака в завершении. Тренер отметил, что моментов у киевлян было достаточно, однако реализация остается проблемой.

Что сказал Шовковский после стартовой победы

Отдельно он обратил внимание на действия соперника, подчеркнув, что "Динамо" было готово к изменению схемы мальтийцев еще в первом тайме. Также тренер прокомментировал эпизод с отмененным голом Дениса Попова, когда судья зафиксировал блокировку со стороны Николая Михайленко, повлиявшую на оборону соперника. Наставник "бело-синих" отказался комментировать судейство, но намекнул, что его расстроили действия арбитров.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Шовковский выразил благодарность болельщикам за поддержку, подчеркнув важность связи с фанатами, где бы ни проходил матч. Поддержка, по его словам, чувствуется в любой точке мира.

В завершение тренер отметил вклад украинских военных, которые дают возможность "Динамо" играть и радовать людей, несмотря на все испытания, выпавшие на долю страны.

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