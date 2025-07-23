Шовковський залишився розчарований після матчу Динамо в Лізі чемпіонів

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" впевнено обіграло на виїзді мальтійський "Хамрун Спартанс". Однак головний тренер української команди залишився незадоволений деякими аспектами матчу.

Шовковський не був натхнений підсумковим результатом попри впевнену перемогу "біло-синіх", повідомляє пресслужба клубу.

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За словами Олександра Шовковського, команда показала характер у важких погодних умовах, але при цьому припустилася надто багато браку в завершенні. Тренер зазначив, що моментів у киян було достатньо, проте реалізація залишається проблемою.

Що сказав Шовковський після стартової перемоги

Окремо він звернув увагу на дії суперника, підкресливши, що "Динамо" було готове до зміни схеми мальтійців ще в першому таймі. Також тренер прокоментував епізод зі скасованим голом Дениса Попова, коли суддя зафіксував блокування з боку Миколи Михайленка, що вплинуло на оборону суперника. Наставник "біло-синіх" відмовився коментувати суддівство, але натякнув, що його засмутили дії арбітрів.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Шовковський висловив подяку вболівальникам за підтримку, наголосивши на важливості зв'язку з фанатами, де б не проходив матч. Підтримка, за його словами, відчувається в будь-якій точці світу.

На завершення тренер відзначив внесок українських військових, які дають змогу "Динамо" грати й радувати людей, попри всі випробування, що випали на долю країни.

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