Йожеф Сабо поставил крест на карьере Супряги

Владислав Супряга во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. Форвард снова остался вне игры в матче с "Хамрун Спартанс", не появившись на поле даже со скамейки.

Футбольный эксперт считает, что причина заключается не в тактических решениях, а в самом форварде, сообщает "Блик".

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Йожеф Сабо выразил уверенность, что Владислав Супряга не может конкурировать на высоком уровне из-за нехватки игровых качеств и внутреннего стержня. По его мнению, у форварда нет необходимого мастерства и характера, чтобы стать ключевым игроком команды.

Владислав Супряга во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Сабо подчеркнул, что верит в таких футболистов, как Владимир Бражко, у которых есть потенциал и игровая интеллигентность даже несмотря на временные спады.

Проблемы Супряги продолжаются

Форвард не выходил на поле в официальных матчах за "Динамо" с весны. Последние месяцы форвард чаще оказывался вне заявки или оставался в запасе. В квалификации Лиги чемпионов против мальтийского "Хамруна" тренерский штаб также обошелся без него.

Владислав Супряга на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владислав Супряга был одним из самых ярких нападающих юношеского Евро-2018, где его голы принесли Украине золото. Его трансфер в "Динамо" из "Днепра-1" воспринимался как шаг к большой карьере, но за эти годы он так и не смог стать основным в столичном клубе.

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