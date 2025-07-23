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Главная Спорт Сабо объяснил, что мешает Супряге стать звездой

Сабо объяснил, что мешает Супряге стать звездой

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:20
Йожеф Сабо поставил крест на карьере Супряги
Владислав Супряга во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги. Форвард снова остался вне игры в матче с "Хамрун Спартанс", не появившись на поле даже со скамейки.

Футбольный эксперт считает, что причина заключается не в тактических решениях, а в самом форварде, сообщает "Блик".

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Йожеф Сабо выразил уверенность, что Владислав Супряга не может конкурировать на высоком уровне из-за нехватки игровых качеств и внутреннего стержня. По его мнению, у форварда нет необходимого мастерства и характера, чтобы стать ключевым игроком команды. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Сабо подчеркнул, что верит в таких футболистов, как Владимир Бражко, у которых есть потенциал и игровая интеллигентность даже несмотря на временные спады.

Проблемы Супряги продолжаются 

Форвард не выходил на поле в официальных матчах за "Динамо" с весны. Последние месяцы форвард чаще оказывался вне заявки или оставался в запасе. В квалификации Лиги чемпионов против мальтийского "Хамруна" тренерский штаб также обошелся без него.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владислав Супряга был одним из самых ярких нападающих юношеского Евро-2018, где его голы принесли Украине золото. Его трансфер в "Динамо" из "Днепра-1" воспринимался как шаг к большой карьере, но за эти годы он так и не смог стать основным в столичном клубе. 

Напомним, стало известно, где живут и чем увлекаются дети Александра и Екатерины Усик. 

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Илья Забарный снова оказался близок к переезду в Париж, местный "ПСЖ" нашел дополнительные средства на трансфер. 

спорт футбол Динамо Владислав Супряга Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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