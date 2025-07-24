Один из лучших игроков Динамо усилит Зарю

Динамо отдаст Заре одного из самых результативных игроков
"Заря" продолжает укреплять состав за счет аренды молодых игроков "Динамо". Сезон 2025/2026 в луганской команде проведет 20-летний правый вингер Дмитрий Кремчанин.
Молодой бомбардир прибыл в "Зарю" еще в конце июня на просмотр и сумел убедить тренерский штаб в целесообразности трансфера, сообщает "ТаТоТаке".
Арендное соглашение рассчитано на весь сезон 2025/2026. Дмитрий Кремчанин присоединился к "Заре" на тех же условиях, что и его одноклубники — защитник Навин Малыш и полузащитник Роман Саленко, также арендованные ранее у киевлян.
Кто такой Кремчанин
В прошлом сезоне Дмитрий стал одним из самых ярких игроков юношеской команды "Динамо". Вингер отметился стабильной игрой и высокой результативностью, именно такие качества ценятся в атакующем фланговом игроке.
Для "Зари" это возможность получить свежую энергию и креативность на правом фланге. Для самого футболиста это шанс заявить о себе на взрослом уровне и сделать следующий шаг в профессиональной карьере.
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