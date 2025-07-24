Один из лучших игроков Динамо усилит Зарю

Дмитрий Кремчанин (в центре) отмечает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Заря" продолжает укреплять состав за счет аренды молодых игроков "Динамо". Сезон 2025/2026 в луганской команде проведет 20-летний правый вингер Дмитрий Кремчанин.

Молодой бомбардир прибыл в "Зарю" еще в конце июня на просмотр и сумел убедить тренерский штаб в целесообразности трансфера, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Арендное соглашение рассчитано на весь сезон 2025/2026. Дмитрий Кремчанин присоединился к "Заре" на тех же условиях, что и его одноклубники — защитник Навин Малыш и полузащитник Роман Саленко, также арендованные ранее у киевлян.

Дмитрий Кремчанин во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто такой Кремчанин

В прошлом сезоне Дмитрий стал одним из самых ярких игроков юношеской команды "Динамо". Вингер отметился стабильной игрой и высокой результативностью, именно такие качества ценятся в атакующем фланговом игроке.

Для "Зари" это возможность получить свежую энергию и креативность на правом фланге. Для самого футболиста это шанс заявить о себе на взрослом уровне и сделать следующий шаг в профессиональной карьере.

Напомним, известный инсайдер заявил, что гонорар Усика за бой с Дюбуа оказался в разы меньше, чем заявили журналисты.

Дети Екатерины и Александра Усиков живут в разных странах — почему семья приняла такое решение.

Арда Туран признался, что весь "Шахтер" смотрел реванш Усика с Дюбуа, а сам тренер сделал важные выводы после победы украинца.