Усик заработал в 14 раз меньше заявленного за бой с Дюбуа

Александр Усик во время поединка. Фото: instagram.com/usykaa/

Вопрос о гонораре Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа вновь стал темой споров. Было заявлено, что реванш принес украинцу рекордный заработок в карьере.

Однако после появления твита известного инсайдера ESPN Майка Коппинджера эту тему снова начали активно обсуждать.

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Журналист категорически опроверг распространенную в СМИ сумму в 132 млн долларов. Майк Коппинджер отметил, что реальный доход Александра Усика составляет лишь малую часть от заявленного.

По словам Коппинджера, Усик не заработал даже близко к 132 млн. Он предположил, что реальная сумма составила около 7% от озвученной. Это примерно 9 млн долларов, включая гарантии и долю от продаж трансляций. Комментарий журналиста вызвал резонанс в боксерском сообществе, ведь официальных данных по финансовым условиям боя так и не обнародовали.

Александр Усик празднует победу. Фото: instagram.com/usykaa/

Сколько Усик заработал за реванш с Дюбуа

Украинские источники ранее сообщали, что Усик мог получить за победу над Дюбуа 132,3 млн долларов. Из этой суммы боксер, якобы, должен был выплатить около 30 млн налогов в Украине, а оставшиеся 100 миллионов остались бы в его распоряжении.

Эксперты отмечают, что разница между публичными заявлениями и реальными контрактами в боксе — частое явление. Гонорары часто складываются из гарантированной части, бонусов, продаж билетов и трансляций, а сами цифры могут варьироваться в зависимости от договоренностей с промоутерами.

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