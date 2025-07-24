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Главная Спорт Туран удивил словами о символе украинского спорта

Туран удивил словами о символе украинского спорта

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 08:46
Туран объяснил, как Усик повлиял на Шахтер перед матчем с Бешикташем
Арда Туран общается с прессой. Кадр из видео

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран высказался о влиянии Александра Усика на украинский спорт. Он признался, что внимательно следил за боем с Даниэлем Дюбуа и получил от него сильное эмоциональное впечатление.

По словам Турана, Усик делает нечто большее, чем просто побеждает в ринге, сообщает пресс-служба "Шахтера". 

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По словам наставника "Шахтера", Александр Усик дарит надежду и поднимает дух украинского народа. Такой пример не может остаться без внимания, особенно в момент, когда команде предстоит важный матч. 

Александр Усик
Александр Усик во время боя. Фото: instagram.com/usykaa/

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Туран подчеркнул, что считает Усика вдохновляющим примером как для себя, так и для игроков "Шахтера". По его мнению, именно такие люди и события формируют боевой настрой в коллективе и помогают двигаться вперед.

Наставник "горняков" отметил, что спорт — это всегда больше, чем игра или бой. Усик, по его словам, олицетворяет стойкость и свет, который нужен всем, кто находится в борьбе.

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и национальным символом Украины, подытожил Арда Туран. Его путь вдохновляет не только болельщиков, но и профессиональных атлетов из других видов спорта.  

Напомним, стало известно, почему дети Александра Усика не могут воссоединиться с родителями. 

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Вспоминаем четыре фразы Александра Усика, которые стали легендарными и ушли в народ. 

спорт футбол Александр Усик ФК Шахтер бокс Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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