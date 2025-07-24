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Головна Спорт Туран здивував словами про символ українського спорту

Туран здивував словами про символ українського спорту

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 08:46
Туран пояснив, як Усик вплинув на Шахтар перед матчем із Бешикташем
Арда Туран спілкується з пресою. Кадр із відео

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран висловився про вплив Олександра Усика на український спорт. Він зізнався, що уважно слідкував за боєм з Даніелем Дюбуа та отримав від нього сильне емоційне враження.

За словами Турана, Усик робить щось більше, ніж просто перемагає в рингу, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

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За словами наставника "Шахтаря", Олександр Усик дарує надію та  піднімає дух українського народу. Такий приклад не може залишитися поза увагою, особливо в момент, коли на команду чекає важливий матч.

Александр Усик
Олександр Усик під час бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Футбол та бокс — два світи, але одна енергія

Туран підкреслив, що вважає Усика прикладом як для себе, так і для гравців "Шахтаря". На його думку, саме такі люди та події формують бойовий настрій у колективі та допомагають рухатися вперед.

Наставник "гірників" наголосив, що спорт - це завжди більше, ніж гра чи бій. Усик, за його словами, уособлює стійкість і світло, яке потрібне всім, хто перебуває в боротьбі.

Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі та національним символом України, підсумував Арда Туран. Його шлях надихає не тільки вболівальників, а й професійних атлетів з інших видів спорту.

Нагадаємо, стало відомо, чому діти Олександра Усика не можуть возз'єднатися з батьками.

Гонорар українського боксера за реванш проти Даніеля Дюбуа став рекордним для нього — скільки Усик заплатив податків.

Згадуємо чотири фрази Олександра Усика, які стали легендарними та пішли в народ.

спорт футбол Олександр Усик ФК Шахтар бокс Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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