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Головна Спорт Гонорар Усика за бій із Дюбуа виявився меншим, ніж заявила преса

Гонорар Усика за бій із Дюбуа виявився меншим, ніж заявила преса

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 09:19
Усик заробив у 14 разів менше від заявленого за бій із Дюбуа
Олександр Усик під час поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Питання про гонорар Олександра Усика за бій із Даніелем Дюбуа знову стало темою суперечок. Було заявлено, що реванш приніс українцеві рекордний заробіток у кар'єрі.

Однак після появи твіту відомого інсайдера ESPN Майка Коппінджера цю тему знову почали активно обговорювати.

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Журналіст категорично спростував поширену в ЗМІ суму в 132 млн доларів. Майк Коппінджер зазначив, що реальний дохід Олександра Усика становить лише малу частину від заявленого.

За словами Коппінджера, Усик не заробив навіть близько до 132 млн. Він припустив, що реальна сума склала близько 7% від озвученої. Це приблизно 9 млн доларів, включно з гарантіями та часткою від продажів трансляцій. Коментар журналіста викликав резонанс у боксерській спільноті, адже офіційних даних щодо фінансових умов бою так й не оприлюднили.

Александр Усик
Олександр Усик святкує перемогу. Фото: instagram.com/usykaa/

Скільки Усик заробив за реванш із Дюбуа

Українські джерела раніше повідомляли, що Усик міг отримати за перемогу над Дюбуа 132,3 млн доларів. З цієї суми боксер, нібито, мав виплатити близько 30 млн податків в Україні, а решта 100 мільйонів залишилися б у його розпорядженні.

Експерти зазначають, що різниця між публічними заявами та реальними контрактами в боксі — часте явище. Гонорари часто складаються з гарантованої частини, бонусів, продажів квитків та трансляцій, а самі цифри можуть варіюватися залежно від домовленостей із промоутерами.

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спорт Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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