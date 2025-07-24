Білодід показала, як прибрати біль у попереку

Дар'я Білодід під час відпустки. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спростувала чутки про паузу в кар'єрі. Після насиченої подорожами відпустки спортсменка повернулася до тренувань.

Білодід на своїй сторінці в Instagram продемонструвала ідеальну форму під час роботи в спортивному залі.

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Дар'я Білодід працює на татамі. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід готується до нового сезону

Однак одразу після повернення з-за кордону Дар'я буквально "оселилася" у спортивному залі. Спортсменка продемонструвала, що відпустка ніяк не вплинула на її форму. Дзюдоїстка впевнено залізла по канату без роботи ніг до самої стелі, а також показала ще кілька вправ, які здатні позбавити неприємних відчуттів у спині та попереку.

Дар'я Білодід — одна з найбільш впізнаваних та титулованих спортсменок України. Учасниця Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світу з дзюдо, вона прославилася не тільки своїми медалями, а й харизмою, зовнішністю та впливом за межами татамі.

У 2025 році Білодід продовжує активно тренуватися та виступати на міжнародних турнірах, поєднуючи спорт із публічним життям. Вона залишається однією з головних медійних фігур українського спорту.

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