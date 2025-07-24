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Головна Спорт Білодід повернулася до тренувань та показала ідеальну фігуру

Білодід повернулася до тренувань та показала ідеальну фігуру

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 13:17
Білодід показала, як прибрати біль у попереку
Дар'я Білодід під час відпустки. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спростувала чутки про паузу в кар'єрі. Після насиченої подорожами відпустки спортсменка повернулася до тренувань.

Білодід на своїй сторінці в Instagram продемонструвала ідеальну форму під час роботи в спортивному залі.

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Дар'я Білодід точно не забуде літо 2025 року. Молода 24-річна спортсменка поїхала у відпустку спочатку до Вірменії, а потім разом із подругами відвідала французькі курорти.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід працює на татамі. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід готується до нового сезону

Однак одразу після повернення з-за кордону Дар'я буквально "оселилася" у спортивному залі. Спортсменка продемонструвала, що відпустка ніяк не вплинула на її форму. Дзюдоїстка впевнено залізла по канату без роботи ніг до самої стелі, а також показала ще кілька вправ, які здатні позбавити неприємних відчуттів у спині та попереку.

Дар'я Білодід — одна з найбільш впізнаваних та титулованих спортсменок України. Учасниця Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світу з дзюдо, вона прославилася не тільки своїми медалями, а й харизмою, зовнішністю та впливом за межами татамі.

У 2025 році Білодід продовжує активно тренуватися та виступати на міжнародних турнірах, поєднуючи спорт із публічним життям. Вона залишається однією з головних медійних фігур українського спорту.

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спорт Дар'я Білодід Дзюдо спортзал Збірна України з дзюдо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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