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Главная Спорт Белодед вернулась к тренировкам и показала идеальную фигуру

Белодед вернулась к тренировкам и показала идеальную фигуру

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 13:17
Белодед показала, как убрать боль в пояснице
Дарья Белодед во время отпуска. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед опровергла слухи о паузе в карьере. После насыщенного путешествиями отпуска спортсменка вернулась к тренировкам. 

Белодед на своей странице в Instagram продемонстрировала идеальную форму во время работы в спортивном зале. 

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Дарья Белодед точно не забудет лето 2025 года. Молодая 24-летняя спортсменка уехала в отпуск сначала в Армению, а затем вместе с подругами посетила французские курорты. 

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Дарья Белодед
Дарья Белодед работает на татами. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед готовится к новому сезону

Однако сразу после возвращения из-за границы Дарья буквально "поселилась" в спортивном зале. Спортсменка продемонстрировала, что отпуск никак не повлиял на ее форму. Дзюдоистка уверенно забралась по канату без работы ног до самого потолка, а также показала еще несколько упражнений, который способны избавить от неприятных ощущений в спине и пояснице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DARIA BILODID🇺🇦🥋 (@dariabilodid7)

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Дарья Белодед — одна из самых узнаваемых и титулованных спортсменок Украины. Участница Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по дзюдо, она прославилась не только своими медалями, но и харизмой, внешностью и влиянием за пределами татами. 

В 2025 году Белодед продолжает активно тренироваться и выступать на международных турнирах, совмещая спорт с публичной жизнью. Она остается одной из главных медийных фигур украинского спорта. 

Напомним, спортивный инсайдер назвал сумму гонорара Усика за бой с Дюбуа, она оказалась гораздо меньше 100 млн евро. 

Стало известно, где сейчас живут дети Александра Усика и чем они занимаются. 

Киевское "Динамо" отправило в аренду одного из самых перспективных футболистов команды. 

спорт Дарья Белодед Дзюдо спортзал Сборная Украины по дзюдо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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