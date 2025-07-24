Белодед показала, как убрать боль в пояснице

Дарья Белодед во время отпуска. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед опровергла слухи о паузе в карьере. После насыщенного путешествиями отпуска спортсменка вернулась к тренировкам.

Белодед на своей странице в Instagram продемонстрировала идеальную форму во время работы в спортивном зале.

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Дарья Белодед работает на татами. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Белодед готовится к новому сезону

Однако сразу после возвращения из-за границы Дарья буквально "поселилась" в спортивном зале. Спортсменка продемонстрировала, что отпуск никак не повлиял на ее форму. Дзюдоистка уверенно забралась по канату без работы ног до самого потолка, а также показала еще несколько упражнений, который способны избавить от неприятных ощущений в спине и пояснице.

Дарья Белодед — одна из самых узнаваемых и титулованных спортсменок Украины. Участница Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по дзюдо, она прославилась не только своими медалями, но и харизмой, внешностью и влиянием за пределами татами.

В 2025 году Белодед продолжает активно тренироваться и выступать на международных турнирах, совмещая спорт с публичной жизнью. Она остается одной из главных медийных фигур украинского спорта.

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