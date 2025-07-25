Бой Усика с Паркером — Саудовская Аравия не хочет проводить поединок

Александр Усик на стадионе "Уэмбли". Фото: instagram.com/usykaa/

Саудовские операторы бокса, Riyadh Season и Sela, дали понять, что не хотят организовывать обязательный бой Александра Усика с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Решение звучит парадоксально: всего за несколько часов до этого WBO официально санкционировала поединок и запустила отсчет 30-дневного дедлайна на переговоры, сообщает Ring Magazine.

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По регламенту WBO, если стороны не договорятся в установленный срок, федерация объявит промоутерские торги. Формально порядок остается прежним: Александр Усик обязан защитить титул в бою против Джозефа Паркера. Но без денег Саудовской Аравии бой рискует лишиться главной сцены и огромных гонораров.

Александр Усик в ринге. Фото: instagram.com/usykaa/

Что известно о бое Усика с Паркером

Парадокс еще и в том, что именно в Эр-Рияде Паркер прошел свою победную дугу и стал самым логичным обязательным претендентом после побед над Уайлдером, Жанем и Баколе. Однако Турки Аль аш-Шейх, который формирует повестку мирового бокса из Саудовской Аравии, лоббирует другой сюжет, а именно Усика с 20‑летним феноменом Мозесом Итаумой.

Реванш Усика и Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Если переговоры сорвутся, WBO вынесет бой на аукцион, и его могут подобрать британские или американские промоутеры. Есть и жесткий сценарий: если Усик выберет Паркера вместо Итаумы (или любого другого варианта), организация вправе лишить его пояса, а новозеландец станет полноценным чемпионом. Это уже обсуждается в публичном поле.

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