Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Усика появилась в невероятно эффектном образе — фото

Жена Усика появилась в невероятно эффектном образе — фото

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 08:14
Екатерина Усик поразила роковым образом в новом платье — фото
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

В украинском спорте сейчас наиболее медийной является пара Александра и Екатерины Усиков. При этом, еще несколько лет назад жена боксера была темным кардиналом, которая всем управляла, но была неизвестной.

Сейчас же публикации Екатерины набирают много лайков и комментариев. В одном из них в Instagram она шокировала фолловеров новой фотосессией.

Реклама
Читайте также:
Катерина Усик
Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Сейчас ситуация изменилась и Екатерина уже является медийной личностью, которая нравится публике не меньше Александра. В Instagram у нее уже 305 тысяч фолловеров.

Новый образ Екатерины Усик

Жена Усика в последней публикации показала изысканный и стильный образ, который сочетает элегантность и красоту модели.

Екатерина одета в длинное платье золотистого оттенка, которое мягко облегает фигуру, подчеркивая ее стройность. При этом в платье полностью открыты плечи, что добавляет снимку хрупкости и сексуальности.

Образ дополнен высокими кожаными перчатками на пол руки, двумя разными браслетами на запястьях и массивными серьгами.

Катерина Усик
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что сейчас Александр и Екатерина после боя против Даниэля Дюбуа улетели отдыхать в Испанию, где живут родители жены и двое детей.

Напомним, ранее мы сообщили, чем сейчас занимаются дети Александра и Екатерины Усиков.

Также стало известно, какое влияние имеет Екатерина Усик на мужа.

Стало известно, что символизирует игрушечный осел, с которым Усик выходит на бои.

Александр Усик бокс Екатерина Усик Полесье жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации