Екатерина Усик поразила роковым образом в новом платье — фото

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

В украинском спорте сейчас наиболее медийной является пара Александра и Екатерины Усиков. При этом, еще несколько лет назад жена боксера была темным кардиналом, которая всем управляла, но была неизвестной.

Сейчас же публикации Екатерины набирают много лайков и комментариев. В одном из них в Instagram она шокировала фолловеров новой фотосессией.

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Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Сейчас ситуация изменилась и Екатерина уже является медийной личностью, которая нравится публике не меньше Александра. В Instagram у нее уже 305 тысяч фолловеров.

Новый образ Екатерины Усик

Жена Усика в последней публикации показала изысканный и стильный образ, который сочетает элегантность и красоту модели.

Екатерина одета в длинное платье золотистого оттенка, которое мягко облегает фигуру, подчеркивая ее стройность. При этом в платье полностью открыты плечи, что добавляет снимку хрупкости и сексуальности.

Образ дополнен высокими кожаными перчатками на пол руки, двумя разными браслетами на запястьях и массивными серьгами.

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что сейчас Александр и Екатерина после боя против Даниэля Дюбуа улетели отдыхать в Испанию, где живут родители жены и двое детей.

Напомним, ранее мы сообщили, чем сейчас занимаются дети Александра и Екатерины Усиков.

Также стало известно, какое влияние имеет Екатерина Усик на мужа.

Стало известно, что символизирует игрушечный осел, с которым Усик выходит на бои.