Катерина Усик вразила роковим образом у новій сукні — фото

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

В українському спорті наразі найбільш медійною є пара Олександра та Катерини Усиків. При цьому, ще кілька років тому дружина боксера була темним кардиналом, яка всім управляла, але була невідомою.

Наразі ж публікації Катерини набирають багато вподобайок та коментарів. В одній із них в Instagram вона шокувала фоловерів новою фотосесією.

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Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Наразі ситуація змінилася й Катерина вже є медійною особою, яка подобається публіці не менше Олександра. В Instagram у неї вже 305 тисяч фоловерів.

Новий образ Катерини Усик

Дружина Усика в останній публікації показала вишуканий і стильний образ, який поєднує елегантність та красу моделі.

Катерина одягнена в довгу сукню золотистого відтінку, що м’яко облягає фігуру, підкреслюючи її стрункість. При цьому в сукні повністю відкриті плечі, що додає знімку тендітності та сексуальності.

Образ доповнено високими шкіряними рукавичками на пів руки, двома різними браслетами на зап’ястях та масивними сережками.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Зазначимо, що наразі Олександр та Катерина після бою проти Даніеля Дюбуа полетіли відпочивати в Іспанію, де мешкають батьки дружини та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, чим наразі займаються діти Олександра та Катерини Усиків.

Також стало відомо, який вплив має Катерина Усик на чоловіка.

Стало відомо, що символізує іграшковий віслюк, з яким Усик виходить на бої.