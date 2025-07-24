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Головна Спорт Усик із дружиною полетів за кордон невдовзі після бою із Дюбуа

Усик із дружиною полетів за кордон невдовзі після бою із Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:31
Усик із дружиною попрощалися з Україною та полетіли за кордон
Олександр Усик та Катерина Усик в аеропорту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик не став одразу повертатися в Україну після переможного поєдинку на стадіоні "Вемблі". Разом із дружиною Катериною він вирушив на відпочинок до Іспанії.

Один із найулюбленіших курортів боксера розташований у Марбельї, де й опинилася сім'я чемпіона світу, повідомила в Instagram Катерина Усик.

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Судячи зі сторіс в Instagram, пара полетіла в приватному літаку. Катерина Усик опублікувала відео, на якому вони разом піднімаються на борт, а вже згодом у мережі з'явилися кадри з Марбельї, на яких Олександр Усик та його дружина гуляють там набережною, тримаючись за руки.

Александр Усик и Екатерина Усик
Олександр Усик та Катерина Усик в аеропорту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик наполіг на сімейному відпочинку

Раніше сам боксер зазначав, що після великих поєдинків завжди потребує тиші та перезавантаження. Іспанія давно стала для нього місцем сили та фізичного відновлення і ментального спокою.

Екатерина Усик
Катерина Усик у літаку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Після реваншу з Дюбуа, що закінчився ефектним нокаутом у п'ятому раунді, Усик отримав багато запрошень, але вважав за краще залишитися поза публічним полем. В Україну він планує повернутися пізніше, щоб продовжити підготовку до наступного етапу своєї кар'єри.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Усик насамперед кличе на ринг дружину після кожного бою.

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спорт Олександр Усик Іспанія бокс Катерина Усик
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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