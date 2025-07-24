Трансфер Судакова — що заявив сам футболіст

Георгій Судаков відповідає на запитання. Кадр із відео

Лондонський "Вест Гем" виявив інтерес до лідера донецького "Шахтаря" Георгія Судакова. Англійський клуб готовий запропонувати за гравця суму близько 30 млн доларів.

Судаков своєрідно відреагував на цю новину на своїй сторінці в Instagram.

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Між "Шахтарем" та "Вест Гемом" уже налагоджено контакт, і лондонці розглядають трансфер як пріоритетний. Однак сам Георгій Судаков вирішив не залишатися в тіні чуток та несподівано блиснув почуттям гумору.

Реакція Судакова. Фото: Telegram

Що Судаков написав про трансфер

Футболіст зробив репост новини про інтерес з боку лондонського клубу. До повідомлення Судаков додав іронічний підпис: "Фотографія передає на 100% мою реакцію на кожну таку новину", після чого додав декілька іронічних емодзі.

У послугах Георгія Судакова зацікавлений не тільки "Вест Гем", а й низка інших зарубіжних клубів. При цьому італійський "Наполі" вже пропонував за гравця збірної України суму понад 30 млн доларів, але "Шахтар" відхилив той запит, очікуючи на більш серйозну угоду.

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