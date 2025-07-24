Трансфер Судакова — что заявил сам футболист

Георгий Судаков отвечает на вопросы. Кадр из видео

Лондонский "Вест Хэм" проявил интерес к лидеру донецкого "Шахтера" Георгию Судакову. Английский клуб готов предложить за игрока сумму около 30 млн долларов.

Судаков своеобразно отреагировал на эту новость на своей странице в Instagram.

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Между "Шахтером" и "Вест Хэмом" уже налажен контакт, и лондонцы рассматривают трансфер как приоритетный. Однако сам Георгий Судаков решил не оставаться в тени слухов и неожиданно блеснул чувством юмора.

Реакция Судакова. Фото: Telegram

Что Судаков написал про трансфер

Футболист сделал репост новости об интересе со стороны лондонского клуба. К сообщению Судаков добавил ироничную подпись: "Фотография передает на 100% мою реакцию на каждую такую новость", после чего добавил несколько ироничных эмодзи.

В услугах Георгия Судакова заинтересован не только "Вест Хэм", но и ряд других зарубежных клубов. При этом итальянский "Наполи" уже предлагал за игрока сборной Украины сумму больше 30 млн долларов, но "Шахтер" отклонил тот запрос в ожидании более серьезной сделки.

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