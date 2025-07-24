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Главная Спорт Трубин близок к трансферу в один из ТОП-клубов Европы

Трубин близок к трансферу в один из ТОП-клубов Европы

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:40
Манчестер Сити хочет подписать Трубина за рекордную сумму для украинских вратарей
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Лиссабонская "Бенфика" сейчас готова продать украинского вратаря Анатолия Трубина. Клуб спешит с этим, поскольку за основного голкипера можно выручить солидную сумму, а заменит его в команде юный талант, из которого можно сделать проектного игрока.

О возможном трансфере Трубина сообщил паблик LOUCOS PELO BENFICA.

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Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

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По информации источников, английский "Манчестер Сити" заинтересован в подписании 23-летнего голкипера и готов заплатить за него 55 миллионов фунтов, что примерно составляет 65 миллионов евро.

В обратном направлении в "Бенфику" может перейти вратарь "горожан" Эдерсон, за которого португальский клуб предлагает 10 миллионов евро. Легендарный вратарь стал проблемой в последнем сезоне, поскольку делал очень много ошибок.

В сезоне 2024/2025 Трубин провел 51 матч за "Бенфику", пропустил 54 гола и 21 раз сохранил ворота нетронутыми.

Отметим, что право на проценты от продажи Трубина имеет донецкий "Шахтер".

Напомним, о проблемах киевского "Динамо" на старте еврокубков рассказал Владислав Ващук.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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