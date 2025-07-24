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Головна Спорт Трубін близький до трансферу в один з ТОП-клубів Європи

Трубін близький до трансферу в один з ТОП-клубів Європи

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:40
Манчестер Сіті хоче підписати Трубіна за рекордну суму для українських воротарів
Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Лісабонська "Бенфіка" наразі готова продати українського воротаря Анатолія Трубіна. Клуб поспішає з цим, оскільки за основного голкіпера можна виручити солідну суму, а замінить його в команді юний талант, з якого можна зробити проєктного гравця.

Про можливий трансфер Трубіна повідомив паблік LOUCOS PELO BENFICA.

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Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Трубін може поїхати до Гвардіоли

За інформацією джерел, англійський "Манчестер Сіті" зацікавлений у підписанні 23-річного голкіпера і готовий заплатити за нього 55 мільйонів фунтів, що приблизно складає 65 мільйонів євро.

Натомість у зворотному напрямку до "Бенфіки" може перейти воротар "містян" Едерсон, за якого португальський клуб пропонує 10 мільйонів євро. Легендарний воротар став проблемою в останньому сезоні, оскільки робив дуже багато помилок.

У сезоні 2024/2025 Трубін провів 51 матч за "Бенфіку", пропустив 54 голи та 21 раз зберіг ворота недоторканими.

Зазначимо, що право на відсотки від продажу Трубіна має донецький "Шахтар".

Нагадаємо, про проблеми київського "Динамо" на старті єврокубків розповів Владислав Ващук.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик постійно генерує меми.

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний близький до трансферу у відомий клуб.

Раніше ми розповіли, де живуть сини Усика й чому вони не мешкають з батьками.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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