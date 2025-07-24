Манчестер Сіті хоче підписати Трубіна за рекордну суму для українських воротарів

Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Лісабонська "Бенфіка" наразі готова продати українського воротаря Анатолія Трубіна. Клуб поспішає з цим, оскільки за основного голкіпера можна виручити солідну суму, а замінить його в команді юний талант, з якого можна зробити проєктного гравця.

Про можливий трансфер Трубіна повідомив паблік LOUCOS PELO BENFICA.

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Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

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За інформацією джерел, англійський "Манчестер Сіті" зацікавлений у підписанні 23-річного голкіпера і готовий заплатити за нього 55 мільйонів фунтів, що приблизно складає 65 мільйонів євро.

Натомість у зворотному напрямку до "Бенфіки" може перейти воротар "містян" Едерсон, за якого португальський клуб пропонує 10 мільйонів євро. Легендарний воротар став проблемою в останньому сезоні, оскільки робив дуже багато помилок.

У сезоні 2024/2025 Трубін провів 51 матч за "Бенфіку", пропустив 54 голи та 21 раз зберіг ворота недоторканими.

Зазначимо, що право на відсотки від продажу Трубіна має донецький "Шахтар".

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