Усик с женой попрощались с Украиной и улетели за границу

Усик с женой улетел за границу вскоре после победы над Дюбуа
Абсолютный чемпион мира Александр Усик не стал сразу возвращаться в Украину после победного поединка на стадионе "Уэмбли". Вместе с супругой Екатериной он отправился на отдых в Испанию.
Один из самых любимых курортов боксера расположен в Марбелье, где и оказалась семья чемпиона мира, сообщила в Instagram Екатерина Усик.
Судя по сторис в Instagram, пара улетела в частном самолете. Екатерина Усик опубликовала видео, на котором они вместе поднимаются на борт, а уже позже в сети появились кадры из Марбельи, на которых Александр Усик и его жена гуляют там по набережной, держась за руки.
Усик настоял на семейном отдыхе
Ранее сам боксер отмечал, что после больших поединков всегда нуждается в тишине и перезагрузке. Испания давно стала для него местом силы и физического восстановления, и ментального спокойствия.
После реванша с Дюбуа, закончившегося эффектным нокаутом в пятом раунде, Усик получил много приглашений, но предпочел остаться вне публичного поля. В Украину он планирует вернуться позже, чтобы продолжить подготовку к следующему этапу своей карьеры.
Напомним, ранее стало известно, почему Усик первым делом зовет на ринг жену после каждого боя.
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