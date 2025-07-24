Усик с женой попрощались с Украиной и улетели за границу

Александр Усик и Екатерина Усик в аэропорту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Абсолютный чемпион мира Александр Усик не стал сразу возвращаться в Украину после победного поединка на стадионе "Уэмбли". Вместе с супругой Екатериной он отправился на отдых в Испанию.

Один из самых любимых курортов боксера расположен в Марбелье, где и оказалась семья чемпиона мира, сообщила в Instagram Екатерина Усик.

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Судя по сторис в Instagram, пара улетела в частном самолете. Екатерина Усик опубликовала видео, на котором они вместе поднимаются на борт, а уже позже в сети появились кадры из Марбельи, на которых Александр Усик и его жена гуляют там по набережной, держась за руки.

Александр Усик и Екатерина Усик в аэропорту. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик настоял на семейном отдыхе

Ранее сам боксер отмечал, что после больших поединков всегда нуждается в тишине и перезагрузке. Испания давно стала для него местом силы и физического восстановления, и ментального спокойствия.

Екатерина Усик в самолете. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

После реванша с Дюбуа, закончившегося эффектным нокаутом в пятом раунде, Усик получил много приглашений, но предпочел остаться вне публичного поля. В Украину он планирует вернуться позже, чтобы продолжить подготовку к следующему этапу своей карьеры.

Напомним, ранее стало известно, почему Усик первым делом зовет на ринг жену после каждого боя.

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