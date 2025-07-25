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Головна Спорт Саудівська Аравія відмовилася проводити новий бій Усика

Саудівська Аравія відмовилася проводити новий бій Усика

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 09:01
Бій Усика з Паркером — Саудівська Аравія не хоче проводити поєдинок
Олександр Усик на стадіоні "Вемблі". Фото: instagram.com/usykaa/

Саудівські оператори боксу, Riyadh Season та Sela, дали зрозуміти, що не хочуть організовувати обов'язковий бій Олександра Усика з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером.

Рішення звучить парадоксально: всього за декілька годин до цього WBO офіційно санкціонувала поєдинок та запустила відлік 30-денного дедлайну на переговори, повідомляє Ring Magazine.

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За регламентом WBO, якщо сторони не домовляться у встановлений термін, федерація оголосить промоутерські торги. Формально порядок залишається колишнім: Олександр Усик зобов'язаний захистити титул у бою проти Джозефа Паркера. Але без грошей Саудівської Аравії бій ризикує втратити головну сцену та величезні гонорари.

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Александр Усик
Олександр Усик у ринзі. Фото: instagram.com/usykaa/

Що відомо про бій Усика з Паркером

Парадокс ще й у тому, що саме в Ер-Ріяді Паркер пройшов свою переможну дугу і став найлогічнішим обов'язковим претендентом після перемог над Вайлдером, Жанем та Баколе. Однак Туркі Аль аш-Шейх, який формує порядок денний світового боксу з Саудівської Аравії, лобіює інший сюжет, а саме Усика з 20-річним феноменом Мозесом Ітаумою.

Александр Усик
Реванш Усика та Дюбуа. Фото: instagram.com/rtfight_com/

Якщо переговори зірвуться, WBO винесе бій на аукціон, і його можуть підібрати британські або американські промоутери. Є й жорсткий сценарій: якщо Усик вибере Паркера замість Ітауми (або будь-якого іншого варіанту), організація має право позбавити його пояса, а новозеландець стане повноцінним чемпіоном. Це вже обговорюється в публічному полі.

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Нагадаємо, стало відомо, чому Олександр Усик завжди першою кличе дружину на ринг після боїв.

Після перемоги над Даніелем Дюбуа український боксер із дружиною вилетіли з України.

Катерина Усик продемонструвала новий яскравий образ на іспанському курорті.

спорт Олександр Усик Саудівська Аравія бокс Джозеф Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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