Бій Усика з Паркером — Саудівська Аравія не хоче проводити поєдинок

Саудівська Аравія відмовилася проводити новий бій Усика
Саудівські оператори боксу, Riyadh Season та Sela, дали зрозуміти, що не хочуть організовувати обов'язковий бій Олександра Усика з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером.
Рішення звучить парадоксально: всього за декілька годин до цього WBO офіційно санкціонувала поєдинок та запустила відлік 30-денного дедлайну на переговори, повідомляє Ring Magazine.
За регламентом WBO, якщо сторони не домовляться у встановлений термін, федерація оголосить промоутерські торги. Формально порядок залишається колишнім: Олександр Усик зобов'язаний захистити титул у бою проти Джозефа Паркера. Але без грошей Саудівської Аравії бій ризикує втратити головну сцену та величезні гонорари.
Що відомо про бій Усика з Паркером
Парадокс ще й у тому, що саме в Ер-Ріяді Паркер пройшов свою переможну дугу і став найлогічнішим обов'язковим претендентом після перемог над Вайлдером, Жанем та Баколе. Однак Туркі Аль аш-Шейх, який формує порядок денний світового боксу з Саудівської Аравії, лобіює інший сюжет, а саме Усика з 20-річним феноменом Мозесом Ітаумою.
Якщо переговори зірвуться, WBO винесе бій на аукціон, і його можуть підібрати британські або американські промоутери. Є й жорсткий сценарій: якщо Усик вибере Паркера замість Ітауми (або будь-якого іншого варіанту), організація має право позбавити його пояса, а новозеландець стане повноцінним чемпіоном. Це вже обговорюється в публічному полі.
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